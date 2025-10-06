¿Toros sí, toros no? Vuelve el debate a Aranda de Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Sin tintes políticos, pero con un objetivo claro: recuperar la feria taurina de Aranda de Duero. La capital ribereña cuenta ya con una plataforma ciudadana que ha decidido dar el primer paso con la recogida de medio millar de firmas. Además, ha creado un grupo de WhatsApp (611 942 918) con más de 180 aficionados en apoyo de la celebración de festejos taurinos en el año 2026. “Solicitamos que los toros vuelvan a la capital ribereña, ya sea en la nueva plaza, en otra plaza permanente o en una temporal”, defienden.

Desde la plataforma insisten en el carácter independiente de un colectivo que actúa y actuará “sin ideología política, ni posicionamiento respecto a la polémica de la nueva plaza de toros, ni a favor del Ayuntamiento ni del empresario”. Según consideran, aunque el Ayuntamiento y Toros Ricor sigan “con sus acciones y conversaciones”, los aficionados taurinos deben dar un paso adelante, buscando y proponiendo alternativas.

Para la plataforma, no se trata de “buscar culpables de la actual situación de la plaza de toros”, sino de exigir a los representantes políticos de distintas administraciones una solución a lo que consideran “el corazón de las fiestas patronales durante décadas”.

Con ese fin, los promotores plantean la constitución de una mesa de trabajo orientada a consensuar fórmulas que permitan el regreso de los festejos taurinos en 2026. “La intención es que este espacio de diálogo no derive en un enfrentamiento entre defensores y detractores de la tauromaquia, o en discusiones sobre la problemática de la actual plaza de toros, sino en un foro de personas con el objetivo común de recuperar estas celebraciones en el marco festivo para 2026”, terminan.

Tres alternativas

Entre las medidas, el colectivo propone la instalación de una plaza portátil en el término municipal de Aranda, organizada bien por el Ayuntamiento, por el actual empresario o por un tercero sin vinculación con el Consistorio ni con la empresa Toros Ricor.

La segunda opción pasa por ubicar la plaza en pueblos colindantes, como Villalba de Duero, Castrillo de la Vega, Fuentespina o Fresnillo de las Dueñas. Esta alternativa, puntualizan, debe contar con el visto bueno de la población y de la Diputación de Burgos, ya que la organización correría a cargo de la administración provincial, las peñas o una empresa independiente con apoyo institucional.

Tercera alternativa: la celebración de la feria taurina en plazas fijas cercanas, como Huerta de Rey, Lerma, Roa o El Burgo de Osma. En este caso, se facilitaría el traslado en autobús para los asistentes y contaría con el respaldo de las corporaciones locales de las localidades implicadas y de la propia Diputación de Burgos.

Hay que recordar que Aranda de Duero lleva desde 2022 sin feria taurina por las desavenencias legales con la empresa Toros Ricor.