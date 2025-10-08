El hospital Santos Reyes estrena equipo de radiología digital telecomandada y así beneficiará a los pacientes

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero ya tiene un nuevo equipo de Radiología Digital Telecomandada para el Servicio de Radiodiagnóstico. La reposición se ha llevado a cabo entre los meses de agosto y septiembre y ha supuesto una inversión total de 288.585 euros.

Este modelo de última generación mejorará de forma notable la atención a los pacientes, tanto en duración de las pruebas, como en prestaciones, realizando estudios radiológicos con contraste, y exploraciones que precisen fluoroscopia y radiología convencional.

El nuevo modelo que se ha instalado es el COMBIDIAGNOST R90, de Philips. Según explican desde la Consejería de Sanidad, presenta varias ventajas respecto al antiguo equipo retirado como: exposimetría automática de 7 cámaras, lo que permite una reducción de la dosis de radiación a los pacientes con alta calidad de la imagen o la exploración de pacientes de mayor peso (hasta los 284 kilos). Además es un equipo versátil que permite realizar también radiografías convencionales y telemetría.

En los estudios que requieran fluoroscopia reduce muy significativamente la dosis de radiación y mejora la calidad de la imagen.

El nuevo telemando dispone de una aplicación para el control de calidad y disminución de la tasa de rechazo de imágenes, así como para el análisis de datos relativos a los parámetros de exposición y dosis. De este modo, los pacientes que requieran de manera específica del uso de dicha sala, podrán realizarse las pruebas correspondientes en el propio centro, recuperando así la normalidad al disponer de la asistencia completa en el Santos Reyes.