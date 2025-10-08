El Ayuntamiento de Aranda de Duero transfiere los 300.000 euros que debía a la entidad menor de La Aguilera

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con dos años de demora, el Ayuntamiento de Aranda ha transferido los 300.000 euros de tributos municipales que debía a la entidad menor de La Aguilera.

El gobierno de Sentir Aranda insiste en la importancia de firmar un convenio regulador que hasta ahora nunca había existido. Según argumenta, el Ayuntamiento de Aranda gestiona a día de hoy las competencias referidas a urbanismo, gestión y recaudación de tributos, así como alcantarillado y desratización, recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria y servicios sociales. Por su parte, La Aguilera se hace cargo de los gastos de funcionamiento generales, el pago del personal, alguacil, alumbrado público, tratamiento de cloración de aguas, adecentamiento de caminos y viales públicos, jardines y festejos populares. Pero todo podría cambiar.

Desde el Ayuntamiento de Aranda abren la posibilidad de ampliar o variar las competencias que ofrece cada entidad. “En función de lo que los vecinos de La Aguilera quieran, se delegarán más competencias o menos a la entidad local menor que además tendrá que ser votado en el pleno del Ayuntamiento de Aranda y conllevará una transferencia mayor o menor según los términos pactados y definidos en dicho documento”, señala.

De ahora en adelante, insiste, la financiación deberá ir unida a las competencias que La Aguilera desee prestar. “Las competencias que no se asuman las prestará Aranda directamente dentro de sus presupuestos, por lo que la transferencia anual será la que corresponda según dichos términos”, zanja.

El alcalde pedáneo de La Aguilera, Luciano Burgos, celebra el pago y se muestra dispuesto a firmar el ansiado convenio, pero advierte: La Aguilera no tiene capacidad para asumir Obras o Aguas. “Cualquier avería se resuelve mucho mejor desde Aranda porque tiene servicio las 24 horas. Aquí sería mucho más difícil”, responde Luciano.

Estos dos años sin presupuesto no han sido fáciles. “Hemos tenido que dejar muchos proyectos porque no había dinero”.

Resuelto el problema, La Aguilera reactivará proyectos pendientes como la renovación de calles o la sustitución de las tuberías viejas de agua limpia. “Entre la falta de dinero, y otras cuestiones como en su día el cambio de secretaria, llevamos parados desde la pandemia”, lamenta sin olvidar otros proyectos que se van a poner en marcha como los semáforos de la carretera y unos badenes para garantizar la seguridad de los vecinos.

De cara al futuro, La Aguilera confía en poder desarrollar un centro juvenil, un proyecto muy demandado por los vecinos. Ante la dificultad de comprar un terreno, el alcalde recupera el primer proyecto que pasa por rehabilitar las antiguas escuelas. “Es un proyecto que estaba metido por escrito en Aranda para los fondos europeos, pero hubo una avería, estalló una tubería y cayó el techo por lo que ahora tendremos que hacer una memoria de daños para continuar con el proyecto”.

Depuradora

La relación entre Aranda y la pedanía de La Aguilera se agravó en enero cuando el ayuntamiento arandino acordó en un acuerdo plenario, obligar a la Entidad Local Menor a hacerse cargo de la construcción, mantenimiento y explotación de la depuradora, en colaboración con SOMACYL. “La depuradora es cosa de Aranda, es un tema que compete al Ayuntamiento de Aranda de Duero y ahí no nos vamos a meter. Lo único que se es que el convenio entre Somacyl y Aranda tiene que estar firmado antes de que acabe el año”, zanja Luciano Burgos.

Hay que recordar que La Aguilera pertenece al municipio de Aranda de Duero desde el año 1978. El alcalde pedáneo lo ha dicho en numerosas ocasiones: “Ahora ya es imposible porque piden tener más de 4.000 vecinos y no llegamos a los 400, pero viviríamos mejor como pueblo”, reitera con la mirada puesta en municipios vecinos como Quintana del Pidio. “Basta dar una vuelta para ver cómo evolucionan unos y cómo estamos nosotros”.