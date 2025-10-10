La Ribera del Duero cumple. Tan solo 11 irregularidades administrativas de las 375 inspecciones realizadas

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Ochenta explotaciones agrícolas en 35 fincas; 375 trabajadores y solo 11 irregularidades administrativas. Ningún caso de indicios de explotación laboral o trata. Es el balance del operativo que estos días ha desarrollado la Policía Nacional y Guardia Civil con el fin de velar por el cumplimiento de la legalidad y los derechos laborales de los temporeros en la Ribera del Duero.

Según explica Subdelegación de Gobierno en Burgos, de la totalidad de las personas halladas trabajando, la Policía Nacional solo detectó tres irregularidades administrativas por carecer de permiso de residencia y trabajo, “por lo que fueron detenidos por infracción a la LOEX (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), siéndoles incoados expedientes administrativos por esas infracciones”.

El despliegue de Policía Nacional ha estado formado por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, todos ellos adscritos a la Comisaría Provincial de Burgos, que participaron durante esta campaña en las tareas de seguimiento y control de la vendimia en la provincia.

Balance inspecciones Guardia Civil

Por su parte, el dispositivo de la Guardia Civil ha contado con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, Servicio de Información y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ), todos ellos pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos, lo que ha permitido abordar el fenómeno desde una perspectiva integral.

Durante las distintas jornadas de inspección, se realizaron visitas simultáneas a 16 fincas correspondientes a 16 explotaciones agrícolas y vitivinícolas repartidas por diferentes puntos de la provincia, principalmente en zonas de intensa actividad durante el periodo de vendimia.

A raíz de ello, se procedió a la identificación de un total de 218 personas, entre trabajadores, encargados y responsables de los viñedos, descartándose en todos los casos la existencia de indicadores compatibles con la trata de seres humanos.

A nivel administrativo, tres trabajadores no se encontraban dados de alta en la Seguridad Social y cuatro carecían de contrato formalizado, lo que ya ha sido puesto en conocimiento de la autoridad competente. Asimismo, se detectó una infracción más en materia de seguridad laboral.

Ambos cuerpos policiales coinciden en destacar que todas las inspecciones se desarrollaron sin incidentes y con una colaboración positiva por parte de los trabajadores y empleadores.

El subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, destaca “la importante aportación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para hacer la campaña de vendimia más segura, justa y responsable a la altura de la calidad de los vinos de la provincia”.