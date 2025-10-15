El Partido Popular denuncia nuevos retrasos en la Autovía del Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras conocer que el Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido, de forma oficial, que aún no ha formalizado el contrato de la asistencia técnica con la adjudicataria para la actualización de los proyectos de la futura autovía entre Castrillo de la Vega y el límite de la provincia burgalesa, el PP insiste en denunciar la falta de compromiso. “Es un despropósito más dentro de la falta de voluntad socialista para tener una vía de gran capacidad, paralela al río Duero, que evite tantos accidentes de tráfico y aporte seguridad a las decenas de miles de personas que hacen uso ahora de la N-122 cada día”, rechaza el senador Javier Lacalle.

Según recuerda, este procedimiento se realiza por haber caducado el proyecto que dejó aprobado el Gobierno del PP en 2017, y “tras pasar años sin haber querido licitar esas obras, el PSOE, en el Gobierno de España desde junio de 2018”. Eso ha obligado, aseguran, a tener que volver a “la casilla de salida” y reiniciar toda la tramitación administrativa de nuevo. “Por si eso ya no fuera muy grave, los despropósitos han continuado durante los dos últimos años, al licitar la contratación de una nueva asistencia para actualizar aquellos proyectos populares”.

El procedimiento, insisten, se inició en mayo de 2024, pero no se publicó la licitación hasta Navidad. En su opinión, el Gobierno socialista estableció después 36 meses de plazo para unos trabajos que se pueden realizar en 12 o 18 meses. Además, errores administrativos obligaron a anular y volver a licitar, y ahora, “tras tanto tiempo, aún no se ha empezado a trabajar en esos proyectos porque falta la formalización del contrato”.

A esto se suma, denuncian, la paralización real de las obras del tramo Langa-Fresnillo, por falta de presupuesto, como ya denunciaron los parlamentarios nacionales recientemente. El PP urge al Ministerio a formalizar el contrato con absoluta urgencia y a negociar con la adjudicataria para reducir los plazos de los proyectos a la mitad de tiempo, y poder así licitar las obras cuanto antes.