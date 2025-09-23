El PP denuncia la paralización de las obras de la Autovía A-11 entre Burgos y Soria

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras recorrer durante las últimas semanas los tramos afectados entre Burgos y Soria, el Partido Popular advierte: los trabajos de la autovía A-11 están completamente detenidos entre Langa y Aranda de Duero. “Ni una sola máquina, ni un solo operario, ni un solo profesional trabajando en los tramos que presuntamente están en obras”, denuncia el diputado nacional por Soria, Tomás Cabezón.

El senador Javier Lacalle califica este nuevo retraso como “un auténtico escándalo”. Según recuerda, el tramo de 22 kilómetros lleva ejecutándose desde el año 2008, pero ha sufrido paros importantes, como el que activó el ministro socialista José Blanco en 2010. La última adjudicación que tiene un plazo de ejecución de 37 meses, cumple el próximo 28 de diciembre un año. Según estos cálculos, la autovía debía entrar en servicio en las primeras semanas del año 2028. “Es imposible que llegue”, advierte, convencido de que “evidentemente no es un problema de la UTE adjudicataria, sino del Gobierno de Pedro Sánchez.

En su opinión, el problema parte de un presupuesto plurianual que se ha quedado corto para 2025. “Lo dijimos en su día, es un absurdo. Una obra que se adjudicó por 180 millones de euros, lo que no puede ser es que tengas 11 millones este año, 26 en el 2026, y que, para el final, para el 2027, haya teóricamente 150 millones”.

Él lo tiene claro: “o de inmediato se hace una reasignación de créditos, una modificación presupuestaria interna dentro del Ministerio, o, si no, estas obras es imposible que finalicen en Navidad del año 2027, principios de 2028”.

Sin más presupuesto para este ejercicio, advierte, las empresas “no van a seguir trabajando”. “Por eso se ha llevado la maquinaria, por eso no hay nadie trabajando en los tramos en obras, porque evidentemente no van a estar trabajando para pasar certificaciones que el Ministerio no les va a abonar”.

El hecho de que España no cuente con presupuestos actualizados “es un problema grave”, pero, en este caso, se podría resolver, recuerda, con modificaciones presupuestarias internas, haciendo “una redistribución de los dineros asignados durante estos tres años”. “Lo que proponemos es que, en este ejercicio, se incorporen por lo menos otros 10 o 15 millones más; así se podría avanzar algo durante el mes de octubre y parte del mes de noviembre, dependiendo de cómo venga la climatología del otoño”.

El PP extiende su petición al 2026. “Nos parece fundamental que adelanten al 2026 una parte de los 150 millones presupuestados para 2027”.

Los parlamentarios nacionales del Partido Popular de las provincias de Burgos y Soria se han dado cita hoy en Aranda de Duero para denunciar públicamente la total falta de voluntad del Gobierno socialista de avanzar en los tramos de la Autovía A-11.

Según detallan, la situación de parálisis que se vive en el tramo entre Burgos y Soria se extiende a la provincia soriana. Así lo afirma el senador popular, José Manuel Hernando, quien culpa al ministro Óscar Puente de un retraso “absolutamente deliberado y consciente”. “Se esfuerza por dilatar los tiempos y estirar los plazos, de manera que las vías de comunicación imprescindibles para el futuro de estas dos provincias se queden siempre en fase de proyecto inacabado”, lamenta.

Es el caso, concreta, de la conexión entre la A-11 y la A-15 (La Mallona-Los Rábanos), cuyo proyecto original “se dejó caducar”, “de manera que ha tenido que licitarse su actualización en dos fases, ya que la primera se hizo mal y tuvo que repetirse”. “La mera actualización del proyecto se extiende a 24 meses, y la licitación de las obras está, a día de hoy, sin fecha”, cuestiona sin olvidar la conexión de Los Rábanos con Fuensaúco, pendiente de proyecto y, “de nuevo, sin fecha para su inicio”. “Lo mismo ocurre con los tramos de la A-15 entre Villar del Campo y Ágreda, y con el tramo Ágreda-Tarazona”.

Para Hernando, lo más sangrante, si cabe, es el caso del tramo entre Fuensaúco y Villar del Campo. Con un presupuesto de 100 millones para una obra prevista para 5 años, solo se han certificado trabajos por un importe de 3,5 millones de euros. “Esta técnica de dilación en las carreteras es una auténtica tomadura de pelo para los sorianos, que se añade a la que también se sufre en materia ferroviaria”.

“No hay intención”

Para el Partido Popular, la conclusión lógica es que el Gobierno de Sánchez no tiene intención de ejecutar las obras a las que se ha comprometido. “Engaña con los plazos y utiliza a sus parlamentarios para consumar el engaño”, rechazan.

Con la esperanza de desbloquear la situación, el PP va a presentar una batería de preguntas tanto en las Cortes de Castilla y León como en el Senado para intentar incentivar este tramo de la A-11 que une ambas provincias. También van a promover una moción en el Senado y una Proposición No de Ley en el Congreso, exigiendo al Gobierno una redistribución plurianual del presupuesto que permita agilizar las obras. “Proponemos que, en el año 2026, se pase de los 25 millones a 80, para que realmente se pueda avanzar en la ejecución de las distintas unidades, y dejar para el último año el resto, que serían en torno a los 90 millones”.

Con este mismo objetivo, van a solicitar la inmediata comparecencia en la comisión de Transportes del Senado, del Director General de Carreteras, para que explique cómo está avanzando el resto de la autovía.