Solución in extremis para mantener el servicio de Parques y Jardines en Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda

Diez días después de que la oposición tumbase en el Pleno la continuidad forzosa del contrato de Parques y Jardines, que expira este mismo mes, el Ayuntamiento de Aranda ha logrado una solución in extremis para que la empresa Eulen pueda continuar mientras el equipo de gobierno tramita su ansiada empresa municipal de servicios.

Según explica el equipo de gobierno de Antonio Linaje, la alternativa adoptada para garantizar la continuidad del servicio consiste en que la empresa Eulen continúe prestándolo, mediante la tramitación del correspondiente reconocimiento extrajudicial de crédito por cada una de las facturas emitidas. El procedimiento implica que el Ayuntamiento reconocerá de forma mensual una deuda a favor de Eulen por los servicios prestados. “Este proceso es más lento e implica una sobrecarga de trabajo para unos departamentos municipales (Medio Ambiente, Intervención y Tesorería) que ya se encuentran saturados”, advierten.

El Ayuntamiento queda en una situación "de vulnerabilidad"

Conscientes de que “son horas de trabajo que no se podrán dedicar a mejorar el servicio ni a trabajar en alternativas a la situación actual”, el gobierno de Sentir Aranda, Podemos-Izquierda Unida y Ciudadanos insiste en que el bloqueo de la oposición ha dejado al Ayuntamiento en una situación de debilidad. Primero, porque la empresa ya no estaba obligada a seguir prestando el servicio y segundo, porque ahora tiene la posibilidad de renegociar las condiciones económicas y repercutir los incrementos de coste en el servicio que estimen convenientes. “El voto en contra de la oposición, deja al servicio en una situación de precariedad, tanto a nivel legal como técnico y coloca al Ayuntamiento en una posición de vulnerabilidad frente a la empresa”, reprochan.

Retraso en la creación de la Empresa Municipal de Servicios

En su opinión, la orden de continuidad forzosa que la oposición tumbó en el pleno extraordinario del pasado 7 de noviembre era la única alternativa viable. “Esta orden daba amparo legal para que un servicio de obligada prestación se pudiera seguir proporcionando en unas condiciones legales, técnicas y económicas marcadas por el propio Ayuntamiento, en un momento en que el contrato del servicio se encontraba próximo a caducar”.

El objetivo, continúan, era lograr el margen de un año para continuar trabajando en la alternativa, la constitución de la Empresa Municipal de Servicios (EMS), “que se ha ralentizado por la falta de medios personales para su puesta en marcha”.

Aunque desde el gobierno insisten en que la cuestión se está solucionando mediante la contratación de una asesoría externa y la licitación de la compra de maquinaria, ya que la existente no pertenece al Ayuntamiento, en la oposición el malestar es evidente. Así lo plasmaron en el Pleno, Partido Popular, PSOE y Vox, que culparon al concejal responsable del área de Medio Ambiente, Carlos Medina, de no estar a la altura del que es uno de los proyectos históricos de IU, su partido.