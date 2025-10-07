La gestión del servicio arandino de Parques y Jardines de Aranda queda en el aire

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Ni prórroga forzosa de un año, ni por ahora empresa municipal de servicios. El contrato de Parques y Jardines, que expira este mismo mes, queda en un preocupante impasse en Aranda de Duero. La oposición ha tumbado, en un pleno extraordinario, la continuidad forzosa de un contrato que el equipo de Gobierno pretendía asumir con la creación de una empresa municipal de servicios que, a día de hoy -según admite el concejal Carlos Medina-, está al 50% de su tramitación.

Las posturas, una vez más, divergen. Mientras el equipo de gobierno de Sentir Aranda se escuda en la falta de personal y de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la oposición critica una gestión improvisada y poco diligente. “Veremos qué sucede con el servicio de Parques y Jardines y si se puede seguir prestando”, afirmó el alcalde, Antonio Linaje, tras una votación que se saldó con los votos positivos del Gobierno, el voto en contra de PP, PSOE y Vox, y la abstención del concejal no adscrito, Alberto Marcos.

Aunque el Gobierno admite que no ha llegado “a tiempo”, tanto Sentir Aranda como el concejal de Medioambiente y portavoz de Izquierda Unida, Carlos Medina, insisten: “La empresa municipal de servicios es una prioridad de este mandato”. “Llegaremos, y será un servicio mejor y más adaptado a las necesidades de los vecinos”, defiende Carlos Medina, consciente de que este proyecto ha sido una de las demandas históricas de su partido, IU.

Desde Sentir Aranda ratifican la intención y confían en su viabilidad, siempre y cuando se ponga al frente a un profesional experto, “sin ningún tipo de afiliación política y elegido por lo que sabe, y no por a quién conozca”. “Será un profesional”, advirtió, en un marcado clima de tensión con la oposición. “Dicen que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra, menos el señor Medina que ya hemos perdido la cuenta”, censuró la portavoz del PP, Cristina Valderas, cansada del discurso de la “herencia recibida”. “Aranda está paralizada. Déjense de palos en las ruedas que solo son cortinas de humo de su incapacidad”, rechazó minutos antes de que el portavoz del PSOE exigiese al equipo de gobierno más diálogo. Vox fue la formación más crítica. “Nos quieren obligar a prorrogar un contrato con una empresa que tiene expedientes de penalidades”, rechazó Sergio Chagartegui en alusión a la gestión de Eulen en Aranda.

Más suerte corrió el contrato de gestión de la depuradora municipal y desratización, que aunque estaba en la misma situación, podrá prorrogarse un año extra mientras finaliza la tramitación de la nueva licitación. En este caso, salvo Vox, que votó en contra y fue muy crítico con la “ineficaz gestión”, la oposición optó por la abstención.