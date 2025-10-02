La continuidad forzosa de los contratos extinguidos de Parques y Jardines y la Depuradora abre un nuevo frente entre Sentir Aranda y la oposición

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La decisión adoptada por el equipo de gobierno de Sentir Aranda, de dar continuidad “forzosa” a los contratos ya extinguidos de Parques y Jardines y de la depuradora, ha abierto un nuevo frente con la oposición.

Mientras el alcalde, Antonio Linaje, asegura que es una solución temporal ante el problema de falta de personal que adolece el Consistorio, Vox advierte: “Llevamos dos años avisando de que debíamos ser previsores porque ambos contratos finalizaban este año”. “Una vez más, su desidia y la falta de compromiso y de trabajo nos puede llevar a los arandinos a tener que dar continuidad forzosa a dos de los contratos más importantes del Ayuntamiento de Aranda de Duero”, rechaza el portavoz de Vox, Sergio Chagartegui.

Una Empresa Municipal de Servicios que sigue sin llegar

Desde el Ayuntamiento aseguran que las órdenes de continuidad garantizarían la prestación de ambos servicios durante un año, mientras se ultiman las nuevas soluciones. En el caso de la depuradora, detalla, se trabaja desde junio en la redacción de un nuevo pliego que actualice informes e inversiones necesarias para una nueva licitación. En cuanto al contrato de Parques y Jardines, el gobierno local continúa apostando por trabajar en la gestión directa con la creación de una Empresa Municipal de Servicios (EMS), que evitaría “destinar hasta un 20% del presupuesto a impuestos y beneficios industriales, y dedicar esos recursos a reforzar y mejorar el servicio”.

Conscientes de que la aprobación final depende del pleno, el equipo de gobierno insiste en que “en caso de no salir adelante, será por decisión política de la mayoría del Pleno”, un extremo que Vox entiende como una “nueva amenaza”. “Una vez más, este equipo de gobierno utilizará las amenazas y la coacción para forzar nuestro voto ante esta continuidad. Muy previsiblemente, el señor alcalde dirá que la oposición está bloqueando el desarrollo de Aranda de Duero y que, por nuestra culpa, nos quedaremos sin parques ni jardines y que no podremos depurar las aguas; cuando es su propia incompetencia la que ha impedido tener a tiempo sendos contratos”, zanja Sergio Chagartegui.

