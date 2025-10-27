UCCL se planta en la calificación de la añada y pide precios justos para la uva de Ribera del Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Preocupados por el incremento constante de los costes de producción y los “precios injustos” de una campaña que ha sido mucho más abundante de lo esperado, la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) exige la creación urgente de una Mesa de Crisis de la denominación de Origen Ribera del Duero, en la que participen la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las organizaciones profesionales agrarias y el propio Consejo Regulador.

De no adoptarse medidas inmediatas, advierten, UCCL no descarta nuevas movilizaciones en defensa de un sector que, aseguran, está al límite. “Está en juego mucho más que una cosecha: está en riesgo el futuro de nuestras explotaciones, de nuestros pueblos y de una de las zonas vitivinícolas más prestigiosas de Castilla y León”, apremian.

La organización agraria UCCL se ha concentrado esta mañana frente al Consejo Regulador en el día en el que se está calificando la añada 2024.

UCCL se manifiesta frente al Consejo ReguladorUCCL

Pérdidas de 10 millones de euros

Según explican, con la vendimia de 2025 prácticamente finalizada y con cerca de 130 millones de kilos de uva recogidos, los productores han sufrido pérdidas que superan los 10 millones de euros debido a la caída del precio de la uva, que en algunos casos alcanza reducciones del 15%, e incluso del 50%, y a los elevados costes derivados de los tratamientos contra el mildiu. Todo ello, sin el respaldo necesario por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León. “No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras los viticultores pierden dinero cada campaña. La Ribera del Duero no puede permitirse convertirse en otra zona en crisis permanente como Rioja”, denuncian desde UCCL.

Desde la organización agraria insisten en la necesidad de frenar las nuevas plantaciones, como ya solicitaron en 2016, especialmente la entrada de derechos por arranque de otras zonas vinícolas. “Sin embargo, el Consejo Regulador, controlado por Asebor, y con el apoyo de la Consejería, ha permitido un crecimiento descontrolado, sin tener en cuenta el equilibrio del mercado ni la sostenibilidad del territorio”, reprochan.

Para UCCL la falta de planificación está poniendo en riesgo la viabilidad de los pueblos ribereños, el empleo en las bodegas y la pervivencia de un modelo de viticultura familiar y de calidad que ha sido motor económico y social de las provincias de Burgos, Valladolid, Soria y Segovia. “Pedimos responsabilidad a las bodegas. No es de recibo que muchos contratos se firmen el día antes de vendimiar y solo por campaña. Los viticultores merecen respeto y precios dignos por su trabajo”, terminan.