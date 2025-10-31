Así son las dos nuevas esculturas con las que Aranda presume de ser Ciudad Europea del Vino

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Aranda de Duero es desde hace años Ciudad Europea del Vino, y poco a poco se va notando en sus calles. Tras la inauguración de la escultura de Miguel Martínez Delso en los Jardines de Don Diego, el Ayuntamiento da la bienvenida a dos nuevas propuestas artísticas que firma otro gran artista: Rubén Arrabal.

El conjunto ‘Del lagar a la bodega’ rinde homenaje a la tradición del vino en dos puntos estratégicos: la plaza de la Constitución y la bajada a la plaza Mayor, en la calle Santa Lucía. Utilizando como material el bronce, el artista pone en valor el duro trabajo que, durante generaciones, se realizó en la Ribera del Duero de forma artesanal.

Un invitado de excepción

La inauguración contó con un invitado de excepción, uno de estos hombres que ejercían como tiradores en los antiguos lagares. “Lo que más ilusión me hace es que este hombre esté aquí, porque este es un homenaje a todos ellos”, agradece el escultor Rubén Arrabal.

Según explica la concejala responsable del área de Turismo, Amaya Sanz Cabestrero, esta ruta de esculturas, que continuará ampliándose en otras ubicaciones, busca fomentar el patrimonio vitivinícola de Aranda de Duero como referente enoturístico dentro del panorama nacional. “Son una forma de abrir las puertas de nuestra ciudad al mundo".

La iniciativa se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en destino de Castilla y León. El acto contó con la participación del alcalde, Antonio Linaje, así como de concejales del equipo de gobierno, del Partido Popular y de Vox.