Cuatro ayuntamientos de la Ribera auditarán sus cuentas por sospechas de malversación

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Los ayuntamientos de Fuentelisendo, La Cueva de Roa, Villaescusa de Roa y Valdezate han comenzado a investigar, tras confirmar la existencia de presuntas irregularidades contables. En un escrito enviado a la Diputación de Burgos, los alcaldes firmantes se ponen a disposición de la administración provincial, ante la posibilidad de que el secretario que compartían, que ya está jubilado, haya podido incurrir en un delito de malversación de fondos públicos y falsedad documental.

Según reflejan en este escrito, al que ha tenido acceso este periódico, “se ha constatado una posible falta de documentación y posibles errores en lo que se refiere a la contabilidad de los municipios, actas plenarias, así como documentación justificativa y técnica relativa a determinadas actuaciones ejecutadas en los municipios que componen la agrupación”. Dicho esto, puntualizan: “de un tiempo a esta parte, el secretario encargado de la custodia de la documentación está proporcionando parte de ella, según recientes requerimientos por correo electrónico realizados”.

Asimismo, continúan, “se han detectado posibles irregularidades en los cobros y movimientos contables vinculados a las remuneraciones del anterior secretario-interventor, actualmente jubilado, que podrían implicar un uso inadecuado o no debidamente acreditado de fondos públicos”.

Los alcaldes se desvinculan

Los alcaldes se desvinculan, asegurando que la confianza en el exsecretario “era plena”. “Como es lógico, los alcaldes carecen de la formación técnica y jurídica específica necesaria para rebatir o contradecir las actuaciones y decisiones adoptadas por dicho funcionario, confiando en que todas se ajustaban a la legalidad y a los procedimientos administrativos correspondientes”.

Por todo lo expuesto, los regidores afirman que “han iniciado las actuaciones de revisión interna y comprobación documental necesarias, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar la transparencia en la gestión de la agrupación”. A este respecto, solicitan a la Diputación que valore una posible asistencia técnica o jurídica por parte de los servicios provinciales, para orientar y acompañar a los ayuntamientos en la gestión de este proceso. “Los alcaldes firmantes manifiestan su plena voluntad de colaboración institucional, su compromiso con la transparencia y su deseo de resolver esta situación conforme a la legalidad vigente”, concluyen.

Auditarán sus cuentas

Tras este primer paso, los municipios van a valorar, a título particular y como agrupación, la posibilidad de presentar cargos contra el exsecretario. En el caso de ir como agrupación, estarían representados por el alcalde de Valdezate, como presidente. Además, auditarán sus cuentas, según adelanta el alcalde de Valdezate, Teófilo de Pedro Pérez.

También habrá que esperar a ver qué hacen los otros pueblos que llevaba el mismo secretario, como Pedrosa y sus seis pedanías, y los 32 de la Mancomunidad de Roa.

“Hay muchísimas anomalías”

Según explican, el epicentro de las irregularidades se sitúa en La Cueva de Roa, donde “hay muchísimas anomalías, tanto en la gestión económica como en los honorarios cobrados”. El alcalde de La Cueva de Roa, Ignacio Arranz, niega, sin embargo, la mayor y resta importancia, al entender que se trata de expedientes mal archivados. En su caso, asegura, la alerta saltó en un pleno, cuando el nuevo secretario declaró que “notaba que algunas cosas no coincidían”. “Todo está por demostrar”, insiste el alcalde.

Pero lo cierto es que la sombra de la sospecha planea desde hace meses en La Cueva de Roa. La primera en denunciar, en la vía pública y también judicial, fue la concejala de su propio partido, Sara Meneses. “El alcalde ha sido conocedor de todo lo que ha pasado en el Ayuntamiento de La Cueva de Roa. No se movía nada sin su permiso”, afirma, decidida a llegar hasta el final. “Se han encontrado grandes agujeros, de los que deberán dar cuenta”.

Según explica el concejal del PP, de la oposición, César Blanco González, el actual secretario ha constatado descuadres contables y falta de documentación en papel. Además, advierte, hay adjudicaciones “que no están bien hechas” en el proyecto más importante del Ayuntamiento: un centro cívico, valorado en 1 millón de euros, que se estructuró en nueve separatas. Según este concejal, que se incorporó al Ayuntamiento en julio de 2025, en la séptima separata, de la que fue testigo, el Ayuntamiento no escogió la oferta más económica, sino al “de siempre”. “Es todo muy raro”, señala.

El edil extiende la sospecha al alcalde. “Yo contra él no tengo nada personal, pero, por lo que he visto, creo que también tiene responsabilidad, y por ello le he pedido la dimisión dos veces”, señala, mientras pone como ejemplo un presupuesto de una constructora que, según él, el alcalde “sumó a boli una subida del 25% para dejarla fuera del proceso de adjudicación”. “Tiene un carrusel de denuncias, y al menos dos ya han sido aceptadas por la junta electoral. Tiene mala pinta”, zanja.

Ayuntamiento de FuentelisendoL.V.

Fuentelisendo

Fuera de la agrupación, en Fuentelisendo se suma una denuncia de 2022 que ya está en la Audiencia Provincial, por irregularidades en la adjudicación del arrendamiento de 38 parcelas —unas 15 hectáreas— de tierras municipales. Según explica el propio alcalde, el denunciante le acusa de “haber tachado y subido el precio” con el que se presentaba a la adjudicación, para beneficiar a un tercero, algo que niega en rotundo. “Tanto el secretario como yo somos inocentes. ¿Cómo voy a tachar el precio para beneficiar a otro, en algo que no me voy a llevar nada? No tiene ningún sentido”, rechaza Álvaro Domingo Lázaro, convencido de que la denuncia parte de una animadversión personal.

En su opinión, las anomalías detectadas por el nuevo secretario son “pequeñas irregularidades”. “Esto nos ha pillado a todos de sopetón, por eso escribimos a la Diputación para que nos asesore, porque yo soy mecánico y agricultor, no sé nada de cuentas. Si hay que investigar, que investiguen”, termina.

Aunque el escrito enviado a Diputación aparece también con la firma del alcalde de Villaescusa de Roa, Jesús Martínez Bombín, el regidor garantiza que no consta ninguna denuncia “de ningún vecino ni de nadie”, ni han confirmado hasta ahora ningún atisbo de irregularidad. “Lo firmé porque somos de la agrupación, pero aquí no ha habido nada”.