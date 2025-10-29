Hartos de esperar, los aficionados a los toros de Aranda proponen una feria alternativa en 2026

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Decididos a recuperar la feria taurina de Aranda de Duero y conscientes de las dificultades legales que impiden la apertura de la actual plaza, la recién constituida plataforma 'Toros en Aranda ya' ha enviado un escrito al Ayuntamiento para poner en marcha su propio 'plan B': una feria taurina alternativa que, si todo va bien, estrenaría cartel en agosto de 2026.

Como primer paso, han solicitado información sobre los requisitos que requiere la licencia para la ocupación temporal de una parte del Picón, donde se instalarían gradas portátiles en forma circular entre los días 30 de agosto y 26 de septiembre de 2026. “El inicio de la instalación se iniciaría el día 30 de agosto, dejando tiempo para poder retirar todos los elementos del evento más importante en Aranda, Sonorama”, detallan a sabiendas de que es el espacio que utiliza semanas antes el festival.

En concreto, el diámetro exterior de las gradas circulares rondaría los 60 metros y se ubicaría en la zona de tierra, dejando el espacio pavimentado para los eventos musicales u otras actividades que se quieran celebrar, así como una zona de aparcamiento para los que asistan a los conciertos o a los eventos.

Fechas posibles

En cuanto a las fechas de la feria taurina, la plataforma baraja dos opciones: los días 5 y 6 de septiembre, coincidiendo con el día de la Fiesta de la peña Taurina y la peña Tierra Aranda, o, si no, los días 13, 14 y 19 de septiembre. Según explican, en el caso de alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento y las peñas, la grada circular podría ser utilizada durante la semana de fiestas para vaquillas, humor amarillo, olimpiadas de las peñas, recortes o cualquier otra actividad acordada de forma previa. “Como plataforma y grupo de aficionados taurinos, entendemos que una parte relevante de la sociedad arandina difícilmente entendería que, si este Ayuntamiento no se siente autorizado o capacitado para organizarlo por sí mismo, ponga trabas y barreras a que pueda organizarse con iniciativas populares o empresariales.”

Primera traba: el PGOU

Ante la posibilidad de que no pueda realizarse en el Picón porque el actual Plan General de Ordenación Urbana no contempla la posibilidad de gradas circulares portátiles, salvo en los espectáculos de circo, la plataforma investigará si esta obligación está contemplada en la normativa regional o estatal. “En caso de que así fuera, además de la respuesta, nos gustaría nos informasen de las acciones precisas para hacer una modificación puntual del PGOU.”

La plataforma ciudadana lo tiene claro: la modificación puntual contaría, seguro, con el apoyo de la mayoría de grupos municipales, un trámite indispensable para recuperar a tiempo la feria en agosto de 2026.

Hay que recordar que Aranda de Duero lleva seis años sin celebrar una feria taurina que, en su día, era una de las actividades más esperadas de las fiestas patronales. Sin embargo, los desencuentros legales entre el Ayuntamiento y el empresario Victoriano del Río comenzaron desde la venta y una construcción que, sobre el papel, no ha cumplido con las exigencias del contrato.

La plataforma insiste: no hay tintes políticos ni están ni a favor ni en contra del empresario o el Ayuntamiento, solo trabajan con el objetivo de recuperar la feria taurina. El colectivo, que ya ronda los 200 asociados, plantea tres opciones. La primera pasaría por organizar la feria en una plaza portátil en Aranda, que podría organizar el actual empresario o un tercero sin vinculación con el Consistorio ni con la empresa Toros Ricor.

La segunda opción plantea ubicar la plaza en pueblos colindantes, como Villalba de Duero, Castrillo de la Vega, Fuentespina o Fresnillo de las Dueñas. Esta alternativa, puntualizan, debe contar con el visto bueno de la población y de la Diputación de Burgos, ya que la organización correría a cargo de la administración provincial, las peñas o una empresa independiente, con apoyo institucional.

Tercera alternativa: la celebración de la feria taurina en plazas fijas cercanas, como Huerta de Rey, Lerma, Roa o El Burgo de Osma. En este caso, se facilitaría el traslado en autobús para los asistentes y contaría con el respaldo de las corporaciones locales de las localidades implicadas y de la propia administración provincial.