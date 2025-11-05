El Parque Arqueológico de Roa cambia de gestión e inicia una nueva etapa orientada al turismo

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Parque Arqueológico Rauda Vaccea de Roa ha iniciado una nueva etapa. Cambio de gestión y de enfoque. “Queremos hacer un recorrido más práctico y, sobre todo, más turístico, para que sea un referente dentro de la Ribera del Duero”, explica el nuevo gerente, Pedro Caraz.

Junto a él, trabajará codo con codo su socia y compañera, Verónica Diosdado. “Llevamos diez años trabajando como guías en la Vía Ferrata y estamos especializados en todo lo que es turismo activo, de naturaleza, espeleología... Con este nuevo proyecto damos un paso más y, la verdad, es que tenemos mucha ilusión y ganas de hacer bien las cosas”.

Verónica es, además, artesana, y su impronta se nota en un recorrido que se ha renovado con recreaciones de cerámica y de bronce muy particulares. “Tenemos esculturas y una colección muy interesante de la cerámica cluniense, inspirada en lo que hacían los romanos, siguiendo la técnica que ya realizaban ancestralmente los indígenas, descendientes de los vacceos”.

Imagen del Parque Arqueológico Rauda Vaccea de RoaL.V.

Tres tipos de visitas y precios

El nuevo programa contempla tres tipos de visitas: la turística, que es novedad, dura casi dos horas; la orientada a escolares, que es más corta y termina con un taller de artesanía, y una más cultural. Los precios para la entrada sencilla son de 7 euros para adultos y 5 para menores de 12 años. Las visitas especiales, con talleres, llevan otro coste y hay tarifas reducidas para los grupos, cuya visita se fija a demanda. “Es ideal para colegios, asociaciones, excursiones de Ampas...”, anima.

Mención especial merecen los talleres. “Vamos a organizar talleres de todo tipo: de cerámica, mosaicos... Va a ser un parque muy vivo”, asegura, con la esperanza de contar con el apoyo de las instituciones. “Este parque es fantástico, es completo y se aprenden muchísimas cosas de lo que fueron nuestros orígenes, pero no es tan conocido como nos gustaría. Falta promoción”, apremia.

La adjudicación actual establece una vigencia del contrato de tres años de duración, con posibilidad de prórroga. El ayuntamiento pagará un canon anual de 5.000 euros más IVA, para el mantenimiento del centro. La empresa obtendrá los beneficios de la venta de las entradas y la organización de actividades.

Historia

La historia de este espacio cultural se remonta al año 2012, con una inversión inicial de 156.916 euros. En el año 2023 fue objeto de una reforma exhaustiva, valorada en 120.000 euros, que pagó nuevamente la Junta de Castilla y León. Gracias a esta actualización, se incorporaron elementos de interés, como la cabaña del Neolítico y una de la Edad del Cobre. Además se recreó una casa visigoda, y en la parte romana, una taberna de vino y un pequeño anfiteatro con capacidad para 50 personas. Del mismo modo, la obra sirvió para rehabilitar la estructura de los tejados y los muros, que estaban muy deteriorados, y para reemplazar el sistema de riego, que llevaba tiempo inutilizado, por un sistema subterráneo, así como para ampliar el número de árboles y cultivos históricos, como el cereal o el viñedo.

“No hay otro igual en Burgos”

Hoy, el centro de interpretación invita al visitante a un viaje al pasado para descubrir nuestros orígenes, desde las sociedades cazadoras-recolectoras del Paleolítico hasta la vida de las primeras comunidades que desarrollaron hitos históricos como la escritura, el urbanismo y la cultura vinícola. Los visitantes recorren así 500.000 años de historia de la Humanidad, aprendiendo lecciones prácticas, como cómo se hacía fuego en las distintas épocas; cómo se cazaba, se trabajaba la cerámica o la piedra para hacer herramientas, y cómo se cocinaba. “No hay otro igual en Burgos”, destaca.

El parque arqueológico se encuentra situado en las eras de San Blas, en un espacio declarado Zona Arqueológica, como el resto del pueblo. Frente a su puerta se alza la sede del Consejo Regulador Ribera del Duero.

Otros proyectos

Por otro lado, Roa continúa avanzando con sus cuatro grandes obras de 2025: el centro juvenil, la biblioteca, el colegio y el pabellón de deportes. Para ello, cuenta con 1.400.000 euros de fondos europeos, que mejorarán la eficiencia energética.

Entrados en detalle, y tras la construcción del pabellón multiusos que el centro escolar inauguró en mayo de 2024, el colegio CRA Cardenal Cisneros actualizará su biblioteca con la renovación de las ventanas y las cubiertas de los tejados. Por otro lado, en el polideportivo se habilitará aerotermia y placas solares, que abastecerán también a la residencia, la guardería y el colegio.

Al estar sujetas a fondos europeos, no hay tiempo que perder, ya que las obras tienen que estar listas antes de que acabe el año.

El proyecto de mayor envergadura es el centro juvenil, que, gracias al respaldo de la Diputación de Burgos y la Junta de Castilla y León, se está sometiendo a una rehabilitación integral que se extiende al tejado, interior, fachadas y una pequeña ampliación para conectar el viejo patio. Con un presupuesto de 350.000 euros, el futuro centro joven contará, además, con salas polivalentes con espacios para los ensayos de grupos como el de sevillanas o el de jotas, una sala para la asociación gitana y otra para la sede de amas de casa, que verá ampliada la cocina que utilizaban.