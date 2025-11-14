Aranda abre el plazo del Certamen Internacional de Relatos Breves sobre Igualdad

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aranda acaba de abrir el plazo para participar en el Certamen de Relatos Breves sobre Igualdad de Género, que este año celebra su vigésimo segunda edición. De carácter internacional, el concurso busca fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.

Hay dos categorías: la de adultos, para mayores de 18 años, y la juvenil, que se subdivide en tres niveles: alumnos de primer ciclo de ESO, segundo ciclo de ESO y FP Básica, y estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos Medios.

El ganador absoluto recibirá un cheque valorado en 600 euros, y los dos finalistas de 300 y 200 euros, respectivamente. También hay una categoría de Accésit de 200 euros para el mejor trabajo presentado por una persona nacida o que resida en Aranda de Duero, y que no haya obtenido ninguno de los premios principales en la misma edición.

Para los estudiantes hay tres premios de 200 euros para las obras ganadoras en cada una de las subcategorías, y 150 euros para el instituto al que pertenezca cada autor.

En el caso de la categoría de Bachillerato y ciclos formativos se incluye, además, un premio accésit de 200 euros, y 150 euros para su instituto.

Las personas que deseen participar deberán entregar sus obras originales, en prosa o en verso, antes del 1 de febrero de 2026, en el correo electrónico ceas01@arandadeduero.es. La extensión máxima será de cinco páginas. El jurado, compuesto por profesores, periodistas, libreros, escritores y el concejal y técnicos, valorará la originalidad y calidad literaria, la corrección gramatical, ortográfica y lingüística, y la coherencia narrativa.

Fiel a su compromiso, en diciembre la Concejalía sacará un nuevo libro con la recopilación de los relatos premiados, esta vez los correspondientes al periodo 2008-2013. “Completaremos la colección antes de que termine la legislatura, para que estén disponibles en centros educativos, bibliotecas y, por supuesto, se entregará un ejemplar a cada autor”, señala el edil de Podemos, Andrés Gonzalo.