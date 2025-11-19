Los profesores exigen en Aranda medidas contra la carga de trabajo y la falta de personal

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

De manera simultánea, los profesores del Instituto arandino Juan Martín El Empecinado, el IES Camino de Santiago de Burgos, y el IES Río Ebro de Miranda de Ebro se concentrarán mañana jueves en las puertas de sus centros educativos con un objetivo claro: lograr que la dirección Provincial de Educación de Burgos resuelva de una vez por todas el problema de falta de personal.

Según explica la portavoz Elena Pascual González, presidenta del comité de Personal Laboral de Educación, como consecuencia de esta precariedad, se produce un caos en la dirección provincial, que afecta a todos los centros educativos dependientes de este órgano.

“La falta de personal en la Dirección Provincial, así como la excesiva carga de funciones para la plantilla existente, dificulta la gestión de los trámites financieros, de contratación, gestión de personal y nóminas”, señala con preocupación porque este colapso se traslada a los institutos de Educación Secundaria, Centros Integrados de Formación Profesional, Centros de Educación de Adultos y Colegios de Educación Infantil y Primaria. “En Aranda, por ejemplo, faltan como mínimo 4 auxiliares administrativos y eso hace que se atasque todo el papeleo”.

La manifestación tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas. Está prevista la asistencia de funcionarios docentes, no docentes, y personal laboral de Educación. “Burgos se merece que se le dote de personal suficiente, con similar volumen de trabajo respecto a otras Direcciones Provinciales que cuentan con Universidad propia, con un número elevado de Centros Educativos, y con un déficit aproximado de personal del 33%”.