Aranda presenta las actividades por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Un año más el Ayuntamiento de Aranda de Duero se prepara para reivindicar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El programa comenzará el 25 de noviembre, a las 12.00 horas en la plaza Mayor, con al lectura del manifiesto, que este año correrá a cargo del Club de lectura Las letras enredadas. La actividad se retomará a las 19.00 horas con la iluminación de los edificios municipales. Además la asociación feminista Ruperta Baraya, pondrá su granito de arena con lecturas, un performance y un manifiesto, en la plaza El Trigo.

El día 26, la psicóloga Alma García Repiso ofrecerá una charla a cien estudiantes sobre ‘ El amor romántico en las series’ mientras que a las 20.00 horas, y como actividad abierta a todos los públicos, Silvia San Juan protagonizará en la Casa de Cultura la actuación musical `No solo musas’ .

El 28 de noviembre, viernes, a las 20.00 horas, se presentará la obra de teatro ‘¿Te duele?’ a cargo del grupo La Presa, en el auditorio Casa de Cultura, y el 4 de diciembre, como broche final, a las 20.00 horas, se proyectará el cortometraje y se realizará el coloquio ‘No estás loca’, con María Bestar, cantante, compositora, directora, guionista y actriz. El cortometraje está avalado por Naciones Unidas y cuenta con más de 40 selecciones y premios internacionales. El evento se celebrará también en la Casa de Cultura. Las entradas son gratuitas hasta completar aforo.