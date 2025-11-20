Un centenar de ofertas laborales en la III Feria de Empleo y Emprendimiento de la Ribera

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Todos los que estén buscando un trabajo tienen este viernes, 21 de noviembre, una cita en Fresnillo de las Dueñas con la tercera Feria del Empleo y Emprendimiento de la Ribera del Duero, una iniciativa organizada por ADRI Ribera, junto con Sodebur. La jornada comenzará a las 9.30 horas y se desarrollará hasta las 14.30 horas en el centro cultural de la localidad.

En esta ocasión, participan 18 empresas, con diversas necesidades de personal, que ofrecerán más de un centenar de ofertas laborales. “Es una oportunidad única”, animan desde ADRI.

La feria contará además con mesas redondas donde se abordarán temas clave sobre las tendencias del mercado laboral, como la Formación Profesional y FP Dual, los procesos de selección, los retos del emprendimiento rural y cambio climático, y el empleo verde y oportunidades de empleo verde en sectores como la agricultura, jardinería y reforestación, con un enfoque en la sostenibilidad e igualdad de género. Para ello, participarán representantes de entidades como Fundación CaixaBank, CTalent Consulting, Proyecto Arraigo y la Subdelegación de Defensa de Burgos, entre otros actores de peso del ámbito laboral.

En la última edición, 16 empresas recogieron más de 700 datos de contacto, muchos de los cuales se tradujeron en empleos, por lo que se espera que esta tercera edición siga generando grandes oportunidades de empleo en la comarca. “Si estás buscando empleo o eres un emprendedor en busca de nuevas oportunidades o inspiración, mañana es el día para aprovechar al máximo”, animan desde la organización.