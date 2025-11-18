Así avanza la obra (y así serán) las nuevas viviendas de alquiler social de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Las 38 viviendas de alquiler social que está construyendo la Junta de Castilla y León en Aranda, con el apoyo de fondos europeos, se entregarán a sus nuevos inquilinos en junio de 2026. “Confiamos en que el año que viene estas viviendas estén terminadas y ocupadas, preferentemente por jóvenes que quieran desarrollar su proyecto de vida en esta extraordinaria ciudad que es Aranda de Duero”, destaca el consejero de Vivienda, Juan Carlos Suárez Quiñones.

Aunque, por el momento, se desconoce el precio que tendrá el alquiler de estas casas, el primer cálculo apuntaba a los 335 euros. “Será un precio mucho más asequible que el del mercado”, garantiza el consejero.

El proyecto se enmarca dentro del plan regional que la Junta de Castilla y León ha activado para facilitar el acceso de los jóvenes a una primera vivienda. Sobre una parcela de 5.000 metros cuadrados, entre el asilo y el centro Tomás Pascual, y una edificación de tres alturas, cada piso tendrá 60 metros cuadrados, repartidos en dos dormitorios, con armarios empotrados, dos baños, cocina completa y salón. También habrá posibilidad de garaje.

Inspirada en un claro estilo nórdico, la construcción seguirá una filosofía de la vivienda colaborativa, o cohousing, con zonas comunes como un coworking, una zona de lavandería, un espacio de ocio o un parking de bicicletas. “Es un modo moderno de dar vivienda y compartir espacios para los jóvenes”, subraya, a sabiendas de que es el modelo que también se ha elegido para las 28 viviendas que la administración regional está construyendo en Miranda de Ebro y las 144 de Burgos capital.

Requisitos

Los inquilinos de estas viviendas de alquiler social deberán cumplir una serie de requisitos, como ser menores de 35 años. Si es una pareja, valdrá con que uno de los dos cumpla el requisito de edad. El segundo baremo serán los ratios de ingresos, entre 1 y 5 de IPREM. Además, será un alquiler acotado en el tiempo para facilitar la rotación. “Habrá una convocatoria para que se apunten las personas interesadas, y luego habrá un sorteo ante el notario para la adjudicación de las viviendas”, informa.

Según explica el consejero, facilitar la vivienda para jóvenes es una de las grandes prioridades de la Junta de Castilla y León. “Nuestro objetivo es abarcar todas las posibilidades de entrada a la vivienda, ya sea mediante la compra o el alquiler, a través de vivienda pública, o mediante el aval a jóvenes para la adquisición de viviendas privadas”, señala, sin olvidar las ayudas al alquiler para menores de 36 años. “En definitiva, tratamos de cubrir todas las opciones para que, especialmente, los jóvenes tengan mayores facilidades para acceder a una vivienda”.

En Burgos, concreta, a día de hoy, hay 446 viviendas en marcha, repartidas entre Burgos, Briviesca, Roa, Peñaranda, Melgar de Fernamental, Villadiego y otras localidades del medio rural.

Si en el caso del alquiler social, “son alquileres bonificados”, en la compra de vivienda joven la Junta rebaja el 20% del precio, del que Diputación se hace cargo del 10%. Además, son más baratas porque los ayuntamientos ceden los terrenos y construye la empresa pública Somacyl, que no tiene beneficio industrial.

Rehabitare

El consejero pone, además, en valor el programa Rehabitare, una línea de ayudas que abre la posibilidad de reformar aquellas viviendas de pequeños ayuntamientos que tienen en desuso, como las antiguas casas de los maestros, la casa del cura o del farmacéutico; escuelas cerradas, o casas de la Guardia Civil, que se convierten en viviendas de alquiler social. “Ahí estamos también con otras 71 viviendas que, junto con otras 20 que compramos al Sareb, suponen esas 446 que tenemos en juego en la provincia de Burgos y que, por lo tanto, facilita y palía el problema del acceso a la vivienda, dando esas oportunidades”.

El consejero visitó la obra junto al alcalde de Aranda, Antonio Linaje, y concejales del Ayuntamiento. “Es fundamental apostar por la vivienda pública, y hacerlo no solo en las grandes ciudades o capitales de provincia, sino también en ciudades intermedias, como la nuestra”, defiende Antonio Linaje, al recordar que Aranda de Duero cuenta con una intensa actividad económica. “Somos el tercer polo industrial de Castilla y León, y este desarrollo genera necesidades asociadas, entre ellas, la vivienda. Sin embargo, actualmente nos encontramos ante una situación preocupante en materia de alquiler, con precios elevados que dificultan el acceso a vivienda para muchas personas”, apremia.