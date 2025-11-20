Asemar centra el Día de la Empresa en la salud mental, clave para reducir las bajas y el elevado absentismo laboral

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Conscientes de que la segunda causa de baja laboral en Burgos tiene relación con la salud mental, la Asociación Asemar ha dedicado el Día de la Empresa a profundizar en este problema, que afecta al trabajador y lastra la competitividad. “Las bajas por este motivo están aumentando de manera muy exponencial”, advierte la presidenta de FAE Asemar, Cristina Martín.

Las cifras hablan por sí solas. “En la provincia seguimos una tendencia muy parecida a la nacional, pero, en Castilla y León, tenemos una prevalencia por encima de la media, y eso nos preocupa”.

La inversión en bienestar eleva la productividad

La jornada contó con la intervención del doctor en Ciencias del Trabajo y presidente de Auren Consultores, Javier Cantera, quien dio claves para proteger a los trabajadores, un factor determinante de cara a lograr una mayor productividad y, también, un menor absentismo laboral, uno de los principales problemas de las empresas. “Está demostrado que la inversión de dinero en el bienestar reduce el absentismo y muchísimos de los problemas que tiene la mente”, afirma Cantera, a sabiendas de que, a día de hoy, se valora más. “Hasta hace bastante poco no se tenía tan en cuenta, pero ahora las nuevas generaciones prefieren sacrificar claramente subidas salariales o ascensos por bienestar. Por lo tanto, es muy importante que los empresarios se den cuenta de que la inversión en el bienestar de las personas eleva la productividad”.

La teoría, en su opinión, es aplicable en empresas de cualquier tamaño, tanto grandes como medianas y pequeñas. “Hay medidas que están demostradas por la psicología científica que dan resultado. Por ejemplo, en un ecosistema donde el jefe es tóxico, de nada sirve dar cursos de mindfulness a los empleados; lo que hay que cambiar es el jefe tóxico: hay que hacerle evolucionar, formándolo, desarrollándolo y, si no, pues, obviamente, quitar su toxicidad”.

Hay acciones que no requieren dinero, sino atención. “Se puede hacer acciones muy próximas y muy sencillas, como llevar a cabo un buen liderazgo, estar cerca de los equipos, reconocer la labor de las personas, incentivar la colaboración, crear espacios de diálogo... Es decir, es una cuestión más de cultura”, apostilla la presidenta de Asemar, convencida de que es también “una cuestión de creérselo y de tener esta mirada hacia el cuidado de las personas”.

Carta a los Reyes Magos

Por otro lado, y preparando ya la carta de los Reyes Magos, la presidenta de la asociación empresarial ribereña insiste en la importancia de reducir una carga burocrática que ralentiza y limita la competitividad de las empresas, así como en la necesidad de reabrir, “sin excusas ni más retrasos”, el tren Directo Madrid-Aranda-Burgos, cerrado en su conexión con la capital de España desde 2011. “Somos el tercer núcleo industrial de Castilla y León. Tenemos una ubicación privilegiada, en el centro de la nación, y es la línea más recta. Necesitamos ese tren”.

A este llamamiento se une el alcalde de Aranda, Antonio Linaje, quien no esconde sus dudas ante el nuevo retraso del que será el octavo estudio de viabilidad del tren Directo. “Yo es que ya pongo en duda que haya voluntad real. La impresión que tengo es que se está demorando, una vez más, la entrega del estudio de viabilidad, tal y como se ha hecho en todas las fases que el Ministerio ha decidido planificar. Para nosotros es imprescindible; lo necesitamos ya, porque, cada día que pasa, teniendo cerrado el tramo hacia Madrid, es un día en el que nuestras empresas tienen menos competitividad con respecto al plano nacional y al plano internacional”.

Por ello, seguirá llamando a la puerta del Ministerio, como han hecho los burgaleses durante ocho años, manifestándose, y la Plataforma en Aranda. “Seguiremos pidiendo juntos el tren directo ya”, afirma, sin olvidar otros retos que sí avanzan, como el Puerto Seco o la última fase para que pueda empezar la ampliación del polígono de Prado Marina. “Sin duda, es una buena noticia poder celebrar no solamente el número de empresas y el empleo que generan, sino, sobre todo, la diversificación del sector empresarial que tenemos en Aranda de Duero, y que podemos decir que tenemos, por antonomasia, en todo Burgos”, destaca en alusión al Día de la Empresa de Asemar.