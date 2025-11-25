El PP propone mantener el nombre de Santos Reyes para el nuevo hospital

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Mientras las obras avanzan a buen ritmo, con el reto de inaugurar a mediados de 2027, el PP ha presentado una moción en Aranda para solicitar a la Junta de Castilla y León que mantenga la denominación ‘Santos Reyes’ como nombre del futuro hospital comarcal. Según explica la portavoz del Partido Popular, Cristina Valderas, el hospital de los Santos Reyes constituye “una de las instituciones más antiguas, queridas y representativas de Aranda de Duero”.

Origen

Su origen se remonta al 4 de enero de 1530, cuando el obispo de Osma, Pedro González Manso, otorgó escritura de fundación de un hospital en la villa. Dicha fecha coincidía, por entonces, con la víspera de la festividad de los Santos Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y, por ello, el nuevo establecimiento benéfico se acogió bajo su patrocinio, siguiendo la costumbre de dedicar las fundaciones al santo del día. “Desde entonces, la denominación ‘Hospital de los Santos Reyes’ ha identificado, no solo a un edificio, sino a una institución de asistencia, solidaridad y servicio público, que, a lo largo de casi cinco siglos, ha acompañado la historia sanitaria y social de Aranda de Duero y su comarca”.

A este respecto, el PP pone en valor tanto la generosidad de benefactores como el apoyo del Ayuntamiento, que destinó recursos y rentas a su mantenimiento. “En los siglos posteriores, las donaciones de arandinos ilustres, como Juan López de Segura, Cristóbal de Villada, Bernardo García Calatañazor o Ruperta Baraya, permitieron sucesivas ampliaciones y mejoras, destacando, especialmente, la modernización de 1928”, señala, sin olvidar otras reformas importantes como la de 1972, la remodelación integral llevada a cabo entre 1993 y 1998, y la más reciente, de marzo de 2018, con el nuevo pabellón de día oncológico (HDO).

Preservar la memoria

En su opinión, el nuevo hospital “no debe suponer una ruptura con la identidad y el legado de la institución”. “Mantener su denominación en el nuevo edificio significa preservar la memoria, la tradición y la identidad colectiva de los arandinos, del mismo modo que lo han hecho otros hospitales españoles que conservaron su nombre histórico tras su traslado, como el Hospital Santiago Apóstol en Miranda de Ebro, el Puerta de Hierro en Madrid o el Río Hortega en Valladolid”.

La portavoz recuerda, además, que Aranda cuenta con un valioso patrimonio artístico directamente relacionado con esta advocación: el cuadro ‘La Adoración de los Reyes Magos’, del pintor barroco Juan Zapata y Ferrer (siglo XVII). “Esta obra, perteneciente al Ayuntamiento y cuidadosamente restaurada por la anterior corporación, que se encontró durante décadas en el despacho de Alcaldía, fue trasladado, tras la citada restauración, al Museo Sacro Iglesia de San Juan Bautista de nuestra localidad”, subraya, mientras pide la cesión temporal para que sea exhibida en el nuevo hospital. “Supondría un gesto de continuidad histórica y cultural, reforzando el vínculo entre el arte, la tradición y la salud pública”.