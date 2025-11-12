Sentir Aranda busca apoyos pero no descarta una nueva cuestión de confianza para los Presupuestos 2026

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Terminado el plazo de presentación de enmiendas, el equipo de gobierno de Sentir Aranda confía en alcanzar un acuerdo y aprobar el proyecto de Presupuestos 2026 en un pleno extraordinario de diciembre. Si no llega, acudirá a una nueva cuestión de confianza, como ya hizo el alcalde en marzo de este año. El objetivo, según explica el concejal de Hacienda, Guillermo López Leal, es evitar retrasos que limiten la ejecución de las inversiones. “El último se aprobó en julio y solo nos ha dejado tres meses de ejecución. No volveremos a caer en el mismo error”, advierte.

Sobre el papel, la vía más plausible parece Vox, si tenemos en cuenta que la formación verde se conforma con que se apruebe una de las 9 enmiendas que ha presentado. Sin embargo, habrá que ver cómo encajan este acuerdo los socios del equipo de gobierno: Podemos e Izquierda Unida.

Desde Podemos, el portavoz asegura que primero hay que ver si las enmiendas son correctas y reciben el visto bueno de Intervención. En cuanto al contenido, Andrés Gonzalo, insiste en la importancia de rechazar enmiendas que supondrían recortes en Servicios Sociales e Igualdad “que tristemente son muy necesarias para atender a toda la ciudadanía y familias más vulnerables, también españolas, por si les interesa a Vox”. “También hay recortes en Participación Ciudadana... tendremos que estudiarlo detenidamente”, señala.

El portavoz de Izquierda Unida, Carlos Medina, va más allá. “Podemos - Izquierda Unida no firmamos acuerdos con VOX, no vamos a dialogar con ellos los presupuestos y no vamos a admitir ninguna enmienda de VOX que afecte a nuestras áreas”, advierte.

A la hora de negociar con Vox, el concejal de Hacienda pone las esperanzas en las dos enmiendas que afectan a la ampliación de personal de bomberos y policías locales, con el fin de rebajar el coste de las horas extras. Aunque el equipo de gobierno está “completamente de acuerdo” con el objetivo, el edil puntualiza: “Estas dos enmiendas no tienen ninguna ejecución sin la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)”.

Sentir Aranda descarta por otro lado, las enmiendas de Vox, que plantean la reducción de las ayudas a asociaciones que trabajan con inmigrantes y mujeres, “porque iría en detrimento de la labor que hacen”, y la supresión de la partida para la empresa municipal de servicios, una prioridad para ellos en esta legislatura, ya que fue la base del acuerdo de gobierno con la izquierda. “Si redujésemos medio millón, lo haría imposible”, subraya, con dudas también sobre la propuesta de Vox para reducir el presupuesto de fiestas. “Implicaría desistir de uno de los dos conciertos de fiestas, o quitar las verbenas, o dejar los actos de las peñas, que son el alma de las fiestas”, argumenta el portavoz de Sentir Aranda.

Duro ataque al PSOE y PP

El concejal de Hacienda afirma que hablará con todos los grupos, pero carga duramente contra PSOE y PP. Según él, el grupo socialista ha presentado cinco enmiendas “bastante sorprendentes”, que “van en contra de la cultura, el deporte y la conciliación familiar”. Lamenta así que el PSOE pretenda recortar en proyectos determinantes para la sociedad, como las colonias de verano o las piscinas cubiertas. “Si aplicásemos su enmienda, las piscinas estarían abocadas al cierre, porque no se cubrirían los gastos mínimos ni el crédito para pagar a la adjudicataria”. También descarta aprobar la propuesta socialista de renunciar a la vuelta ciclista junior, “un éxito de la concejala de Deportes, Belén Esteban”, con “gran repercusión mediática y de promoción para Aranda”.

La tercera enmienda, que hace referencia a las partidas pequeñas de inversión que se habilitan para el mantenimiento de todos los servicios municipales, es, en su opinión, “la definición perfecta de por qué el PSOE lleva años sin gobernar”. “Quiere dejar muchos servicios con cero euros de presupuesto”, lamenta López Leal, sin olvidar la siguiente enmienda, que afectaría a la nave aledaña que se quiere construir para completar el almacén de la brigada de obras, con el material que se está comprando, como coches o excavadoras, así como la que dejaría sin presupuesto para acondicionar el local que se quiere comprar en el barrio de Santa Catalina para Servicios Sociales, asociaciones y la ludoteca. Del mismo modo, Sentir Aranda rechaza debatir la posibilidad que plantea el PSOE para suprimir dos de las cuatro liberaciones de concejales.

“Lo mejor que pueden hacer es no molestar”

El concejal afila cuchillos para valorar las “no enmiendas” del Partido Popular. “Es un documento vergonzoso y fuera de toda lógica. Es pura propaganda política”, reprocha, convencido de que el PP no está a la altura. “Ya no sé si es que no tiene a nadie para que le haga las enmiendas o es que no quieren trabajar. Esto son solo meras ideas, una carta a los Reyes Magos”, critica. En su opinión, el PP deja claro en este documento “la falta de trabajo, ideas y de visión a largo plazo”. “Es una falta de respeto a este equipo de gobierno, que ha trabajado durante meses en los presupuestos, como a los ciudadanos de Aranda”.

El concejal asegura que este “brindis al sol” demuestra “cómo ha sido el funcionamiento del Ayuntamiento durante muchos años” de gobierno popular. “Si no quieren trabajar por Aranda, lo mejor que pueden hacer es no molestar y dejarnos arreglar el desaguisado de ciudad que dejaron".

Entrados en detalle, y analizando los 18 puntos que plantea el PP, al margen del formato exigido en las enmiendas, el concejal de Hacienda pone en duda incluso que se hayan leído el borrador del gobierno de Sentir Aranda, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos. “De los 18 puntos, 10 están y 5 tienen presupuesto para ejecutarse en 2026”, zanja, con la mirada puesta, por ejemplo, en partidas que ya existen, como los 50.000 euros presupuestados para arreglos en pistas deportivas de barrios; los 60.000 euros reservados a la rehabilitación de fuentes de agua; los planes de autoprotección; los 200.000 euros de la ampliación del polígono Prado Marina, o los 100.000 para la iluminación y renovación de parques infantiles.

En cuanto a la petición del PP de realizar arreglos en los colegios, el concejal de Hacienda zanja cualquier duda: “Como debería saber el PP, es una competencia de la Junta de Castilla y León. Como su partido gobierna desde hace muchísimos años, seguro que sabe con quién hay que contactar. Si no lo consigue, dirá mucho de quién lidera el PP de Aranda”, termina dejando claro que aunque se dictaminen favorablemente en la comisión, será el alcalde, Antonio Linaje, el que decida qué enmiendas se incluyen en el proyecto final de presupuestos.

El grupo municipal del PSOE pide suprimir dos de las cuatro liberaciones de concejalesL.V.

El PSOE propone eliminar dos de las cuatro liberaciones

Desde el PSOE no esconden su malestar por el “tono poco respetuoso” del concejal de Hacienda, Guillermo López Leal. “Está claro que el gobierno de Sentir Aranda tiene un acuerdo con Vox y no tiene ninguna intención de negociar con el PSOE”, afirma el portavoz, Ildefonso Sanz.

Entre las cinco enmiendas que ha planteado el grupo socialista, destaca la supresión de dos de las cuatro liberaciones de concejales que Sentir Aranda incluyó, pese a las reticencias de la oposición, en los últimos presupuestos, que finalmente aprobó con una cuestión de confianza. “Viendo lo que están haciendo, es algo a replantear”, insiste Ildefonso Sanz, al recordar que ni Educación está sacando su principal proyecto, la futura Universidad, ni Medio Ambiente ha logrado poner en marcha la empresa municipal de servicios, con Parques y Jardines. Tampoco Obras ha conseguido, continúa, adjudicar el proyecto de rehabilitación ARU del barrio de Santa Catalina, que corre el serio riesgo de perder los fondos europeos, y el concejal de Promoción, “tampoco está favoreciendo la llegada de nuevas empresas”.

El PSOE aboga así por reducir a dos el número de concejales liberados, cuya designación se decidiría en un pleno independiente a la votación de los Presupuestos, que también tendría capacidad de revocar la asignación en el caso de no obtener los resultados esperados. El planteamiento se extiende, además, al sueldo, que se limitaría a una retribución bruta de 42.000 euros anuales. El PSOE no entra a debatir qué concejalías deberían ser las elegidas. “Se negociaría”, termina.