Educación garantiza la natación escolar en Aranda hasta mayo, pero crecen las dudas para 2026-2027

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Tras semanas de incertidumbre, la Dirección Provincial de Educación de Burgos ha decidido mantener el programa de natación escolar en Aranda de Duero, por lo que continuará activo hasta el próximo mes de mayo. Aunque, por norma general, es la vigencia que tienen estos cursos, este año un problema burocrático amenazaba con acortar, e incluso suspender, el programa.

Según explica la asociación de madres y padres del colegio Fernán González, los inspectores de Educación llevaban tiempo avisando de que, para autorizar el programa, debía estar incluido de forma oficial dentro de la oferta educativa del curso académico, un trámite que muchos colegios de Aranda no han actualizado a día de hoy.

Por este motivo, Educación quiso suspender el programa, una medida que se iba a aplicar el 1 de enero de 2026. Convencidas de lo importante que es aprender a nadar en un país donde, solo en el año 2025, se han registrado 441 ahogamientos, el Ampa del colegio Fernán González, con el respaldo del resto de ampas, inició en la plataforma Change.org un llamamiento “para salvar la natación escolar en Castilla y León”. “Limitarlo a un trimestre, como planteaba Educación, no es una opción útil porque los niños no aprenden a nadar tan rápido, sobre todo los que tienen miedo al agua. Este programa es muy necesario porque no todas las familias tienen la capacidad de afrontar el pago de esta formación en otras vías”, asegura la portavoz del Ampa, Maira Chicote.

Aunque este año el servicio está garantizado, las dudas se extienden al curso 2026-2027. Desde Educación ni confirman ni desmienten, y los padres no esconden su inquietud. “Necesitamos saber qué deben hacer los colegios para cumplir los requisitos de inspección, porque es fundamental que se mantenga este servicio. No podemos permitir que se vuelva a suspender, como ya ocurrió en la pandemia y postpandemia, y anteriormente cuando los profesores se negaron por falta de medios”.

El programa de natación se dirige a los alumnos de 3º de Primaria. El objetivo principal es dotarles de capacidades para desenvolverse en el agua con fluidez. “Aprender a nadar no es un capricho, es un seguro de vida, es equidad y justicia social”, sostienen, con la mirada puesta en otras alternativas de gestión, como Zamora, que lo coordina el Ayuntamiento, o Palencia, que continúa con fondos de la Diputación.

Ascensor

Tras conocer, por otro lado, que el concurso de la licitación de la instalación del ascensor quedó desierto el pasado verano, el Ampa del colegio Fernán González insiste: “es primordial para dar cobertura a los niños con dificultades motoras”, más ahora que el centro ha sido catalogado como de referencia para los menores con autismo. “En función del grado, pueden tener problemas de movilidad”.

Imagen del colegio Fernán GonzálezL.V

La solución parcial dada por la dirección provisional de Educación, de crear rampas de acceso, que ya se han instalado, es, para los padres, un paso importante, pero no el definitivo. “Cuando nos plantearon poner un elevador con una silla en una de las escaleras, dijimos que no. No queremos que se malgaste el dinero público en lo que va a ser un parche temporal. Los niños necesitan un ascensor para los casos más graves, pero también para los que sufren un percance accidental, como una rotura de una pierna o una rodilla”.

En la instalación de las tres rampas y supresión de bordillos y peldaños, la Junta ha invertido este año 96.000 euros. Además, ha realizado ya la segunda fase de la renovación del vallado perimetral, y solo falta la parte que da al centro Las Francesas. “Estamos muy agradecidos”, afirman, conscientes de que hay muchos colegios públicos que también necesitan arreglos. “Entendemos que hay que ir poco a poco, pero los niños deben ser prioridad”, termina.