Tim Atkin: “La Ribera del Duero vive uno de sus momentos más brillantes” y le depara “un futuro todavía más extraordinario”

Tras su último viaje de dos semanas en el que ha catado 566 vinos de 183 bodegas, el Master of Wine, crítico y periodista británico Tim Atkin lo tiene claro: la Ribera del Duero “vive uno de sus momentos más brillantes”. “Cada año descubro nuevos proyectos, nuevas generaciones y nuevas interpretaciones del Tempranillo”, afirma convencido de que “Ribera del Duero no ha alcanzado todavía su techo de calidad”. “Hay un futuro todavía más extraordinario por venir”.

En su último informe especial, y en la novena edición consecutiva dedicada a la región, Atkin destaca el peso de una denominación de Origen “extrema, dinámica y profundamente diversa”. “La calidad no deja de crecer. Mis puntuaciones de este año son las más altas que he otorgado jamás en la región y reflejan el extraordinario nivel al que están trabajando sus bodegueros”, subraya.

100 vinos con 94 puntos o más

El Top 100 Ribera del Duero 2025 reúne las referencias mejor valoradas por el Master of Wine, encabezadas por un vino que alcanza los 100 puntos: Vega Sicilia Único Reserva Especial (2026 Release), que revalida así la máxima calificación que ya obtuvo en la edición anterior. Justo por detrás se sitúa Vivaltus 2021, valorado con 99 puntos y descrito por Atkin como la mejor añada elaborada hasta la fecha por la bodega. El crítico concede además 98 puntos a cuatro vinos que representan distintas expresiones del territorio, entre ellos Majuelos 2023, de Bodegas Félix Callejo; Matadiablos 2022, de Casa Lebai; Bancales del Sardal 2023, de Magna Vides; y Único 2016, de Vega Sicilia.

El grupo de vinos que alcanza 97 puntos refleja igualmente la diversidad y el alto nivel cualitativo de la denominación, con referencias procedentes de proyectos consolidados y nuevas generaciones de elaboradores que reinterpretan el Tempranillo con estilos cada vez más precisos y elegantes.

Además, Atkin señala que esta edición incluye el mayor número de blancos de la variedad autóctona albillo mayor y claretes desde que publica este informe, con nueve blancos y dos claretes situados entre los mejores vinos del año. Para el Master of Wine, esta mayor presencia de estilos “no tintos” evidencia la creciente riqueza expresiva de la D.O. y el dinamismo de sus bodegas, que exploran nuevas vías de elaboración sin perder identidad.

Elegancia, frescura y precisión

En su introducción, Atkin destaca la marcada influencia de la climatología extrema en los vinos de Ribera del Duero. En su opinión, en los cinco últimos años analizados (2020, 2021, 2022, 2023 y 2024) han sido “complejos, irregulares y desafiantes”, pero también “extraordinariamente reveladores” en términos de calidad.

Pese a temperaturas extremas, heladas o vendimias adelantadas, el crítico destaca una clara tendencia hacia estilos más elegantes, equilibrados y frescos, especialmente entre los elaboradores de referencia: “Los mejores productores están reduciendo la extracción, moderando el uso de madera y trabajando con precisión quirúrgica en el viñedo. El resultado son vinos más sutiles, largos y profundos que nunca”, menciona.

El informe también celebra la creciente elaboración de vinos parcelarios y de pueblo, así como el avance en la comprensión y expresión del terroir de la región, que Atkin califica como “uno de los más diversos y complejos de España”.

Desde el Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, el presidente Enrique Pascual pone en valor este reconocimiento: “Este nuevo informe de Tim Atkin es un aval al trabajo incansable de nuestros viticultores y bodegueros y confirma la posición de Ribera del Duero como una de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del mundo. Nuestros vinos destacan por su calidad, su diversidad y su capacidad de emocionar a quienes los disfrutan”.