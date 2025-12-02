Así ha sido la cosecha 2025 en la Ribera del Duero: abundante, resiliente y con calidad

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Denominación de Origen Ribera del Duero ha concluido la Vendimia 2025, una campaña que será recordada por su abundancia, calidad y resiliencia, culminando con una recolección total de 129.555.457 kilos de uva, lo que la sitúa como la segunda cosecha más abundante de la última década.

Con una superficie inscrita de 27.468,59 hectáreas, se ha alcanzado un rendimiento medio de 4.716,50 kg/ha. Las variedades tintas volvieron a ser protagonistas indiscutibles, representando el 98,89% de toda la uva vendimiada, con una excelente sanidad y calidad pese a los desafíos climatológicos registrados durante el ciclo.

Una campaña marcada por dificultades climáticas

El inicio del ciclo vitícola estuvo condicionado por la presencia de mildiu y por diferentes accidentes climatológicos, como el pedrisco, que afectó a varias zonas de la denominación. A pesar de este contexto, los viticultores de Ribera del Duero han demostrado una vez más su capacidad de adaptación, logrando que la uva alcanzase una maduración lenta, completa y equilibrada, incluso en un año catalogado como cálido.

La vendimia comenzó oficialmente el 28 de agosto y finalizó el 28 de octubre, abarcando dos intensos meses de trabajo durante los cuales desde el Consejo Regulador se llevaron a cabo continuos análisis de los índices de maduración para ayudar a las bodegas inscritas a decidir el momento óptimo para la vendimia.

Más del 65% de la superficie vendimiada a mano

La apuesta de Ribera del Duero por una viticultura de precisión y respeto por la materia prima vuelve a quedar reflejada en los datos de la campaña 2025. Este año, la vendimia manual representó el 65,35% de la superficie inscrita, consolidando la preferencia del sector por un modelo de recolección que prioriza la excelencia. Este sistema permite que la selección de los racimos comience directamente en la cepa, asegurando que solo la fruta en mejores condiciones llegue a bodega. Además, la recolección manual reduce significativamente el daño en las uvas y en las vides, conservando la integridad del viñedo y favoreciendo la entrada de racimos con un estado sanitario óptimo, un aspecto especialmente relevante en una añada marcada por episodios de mildiu y pedrisco.

Un exhaustivo control

A lo largo de toda la campaña, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero desarrolló un extenso programa de control para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa y preservar la autenticidad de la uva entregada en bodega. Para ello, se reforzó el equipo técnico y se implementaron diferentes herramientas de supervisión que incluyeron el seguimiento continuo de la maduración, con análisis periódicos dirigidos a orientar la toma de decisiones sobre el momento óptimo de vendimia. A estas tareas se sumaron los aforos de producción, las inspecciones a viticultores y las auditorías de vendimia en las bodegas, acciones que garantizaron la máxima trazabilidad del origen. Gracias a este control integral se aseguró que la uva recogida cumpliera con los exigentes estándares de calidad que caracterizan a Ribera del Duero.

Los vinos de 2025: una añada de gran interés enológico

Pese a ser catalogada como una añada cálida, la climatología del tramo final del ciclo permitió una maduración lenta, equilibrada y completa, lo que favoreció que la uva fuese vendimiada en su punto óptimo. El resultado es una cosecha con un perfil de gran interés enológico, cuyos vinos llegarán al mercado mostrando armonía, profundidad y un destacado potencial de envejecimiento.

Así serán los blancos y rosados

Los blancos y rosados de 2025 presentarán una alta intensidad aromática, acompañada de una marcada estructura y complejidad en boca. Este carácter, especialmente notable en los blancos, permitirá que muchos de ellos evolucionen positivamente en procesos de guarda y permanencia en barrica.

Y tintos para la guarda

En cuanto a los tintos, la añada ofrecerá vinos de taninos pulidos y sedosos, con un equilibrio preciso entre grado alcohólico y acidez. El elevado punto de color, favorecido por el pequeño tamaño de la baya, augura tintos con gran capacidad de envejecimiento y un perfil que recuerda a la destacada añada 2024, combinando elegancia, frescura y profundidad.

En conjunto, la añada 2025 refleja la resiliencia del viñedo, la maestría de los viticultores y enólogos y la extraordinaria diversidad de suelos, altitudes y orientaciones que definen la identidad única de Ribera del Duero. “Esta añada refleja lo mejor de nuestra denominación: resiliencia, profesionalidad y una identidad enológica única”, concluye el presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, Enrique Pascual.