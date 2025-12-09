Comienza la huelga de médicos y Aranda registra uno de los seguimientos más altos de Castilla y León

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Con el 52,17%, la primera jornada de huelga de médicos de Aranda ha tenido uno de los seguimientos más altos de Castilla y León. Incluso ha superado la media de Burgos situada hoy en 43,92%.

Los trabajadores insisten: "no es una huelga contra el paciente sino por el paciente". “Reclamamos garantías y un estatuto que nos proteja y nos represente”, censuran desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM).

Hay que recordar que los profesionales médicos llevan meses exigiendo soluciones frente a un borrador de reforma del Estatuto Marco planteado por el Ministerio de Sanidad, que, a día de hoy, incluye medidas polémicas, como el establecimiento de una nueva jornada para médicos de hasta 45 horas semanales de media, “con el detrimento que ello supone para nuestra salud y la de los pacientes, así como para la calidad de su asistencia”. Además, exigen que las guardias coticen como tiempo trabajado a la Seguridad Social.

La huelga, que garantiza los servicios mínimos, se mantendrá activa hasta el 12 de diciembre.