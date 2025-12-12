Las bodegas de la Ribera del Duero advierten: las granjas intensivas amenazan al sector del vino

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Ante la preocupante proliferación de granjas intensivas en la Ribera del Duero, la Asociación de Bodegas Asebor, en línea con el Consejo Regulador, hace un nuevo llamamiento a la Junta de Castilla y León. “En Castilla y León nadie sobra y todas las actividades de progreso son necesarias y bien recibidas, pero tenemos una Comunidad grande y hay que proteger el vino y el turismo como motor de empleo y desarrollo para los pueblos, como herramienta de lucha contra la despoblación y como pilar fundamental de la marca España”, asegura el presidente de los bodegueros, Iker Ugarte.

Según los últimos datos, en Castilla y León hay a día de hoy 81 expedientes de nuevas granjas intensivas. De ellos, en la Ribera del Duero hay al menos cinco expedientes abiertos. “Las bodegas no queremos abrir ninguna guerra con nadie, pero la Ribera del Duero ha conseguido posicionarse como un referente de calidad internacional gracias al esfuerzo de generaciones. Es la segunda Ruta del Vino más visitada de España y la primera en turismo de interior. La convivencia con estas nuevas granjas intensivas es muy complicada, amenaza la calidad de nuestros vinos y debilita un enoturismo que es vital para muchos pueblos de la Ribera del Duero, como atestigua el estudio socioeconómico realizado por PwC”, señala Ugarte.

Zonas protegidas

Con 94.225 km², Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de España, más grande incluso que Portugal. “Solo pedimos que, en zonas protegidas como la Denominación de Origen Ribera del Duero, se limite la llegada de nuevas granjas intensivas. Ellas pueden escoger, pero nosotros solo seremos Ribera del Duero si estamos geográficamente en la Ribera del Duero”, defiende al recordar que todas las denominaciones de origen de Castilla y León, apenas suponen en 2% del total de la superficie de la Comunidad. “Creemos firmemente que hay sitio para todos”.

Iker Ugarte hace estas declaraciones apenas unos días después de que el Consejo Regulador, donde la asociación Asebor preside el Pleno con mayoría, hiciese público el primer informe independiente del impacto económico del vino de la Ribera del Duero, un análisis exhaustivo firmado por la prestigiosa auditora PwC. “Es un informe importante porque había que poner negro sobre blanco, y con una fuente totalmente independiente, el peso de un sector que mueve 1.250 millones de euros al año, de los cuales 900 se suscriben en Castilla y León y que genera 13.600 empleos en la región y otros más de 5.900 en el resto de España. Junto a la fama y el prestigio, esto es la Ribera del Duero”, concluye.