Director técnico de Vega Sicilia: “tenemos muchísima fe en la Ribera del Duero”

El director técnico de la que es la bodega más importante de España, Vega Sicilia, lo tiene claro: “Tenemos muchísima fe en la Ribera del Duero”.

Gonzalo Iturriaga de Juan ha participado en la gran cata de vinos de la Asociación enológica Enoduero. En total, se cataron cinco grandes vinos: su blanco seco de Furmint; Pintia, su propuesta de Toro —y uno de los favoritos del enólogo—, y dos grandes de la casa: Valbuena 5º 2021 y Único 2015. Como broche, Iturriaga presentó Oremus Tokaji Aszú, un Tokaji 5 Puttonyos que está considerado el rey de los vinos dulces.

En su opinión, la Ribera del Duero vive un momento “muy bonito”, con una “gran diversidad estilística en la que conviven nuevas y antiguas generaciones”. “Lo más importante es ser fiel al estilo propio y defenderlo hasta el final”, recomienda, sin olvidar la importancia de abrir nuevos mercados y de perder el miedo a la exportación. “Hay que contar el origen del vino, su historia, y no hay nadie mejor para contarlo que quien lo produce”.

Para él, el papel del enólogo es “esencial”, porque “es quien interpreta los suelos y las viñas, y quien aporta su toque personal”. “Es una pieza clave en todo el proceso”, defiende. Ante la pregunta, ¿debe el enólogo adaptarse a las modas?, él lo tiene claro: lo ideal es crear vinos que se inspiren en la verdad, independientemente de la moda que impere en cada momento. “Por eso es importante saber comunicar”.

El director técnico de Vega Sicilia augura para la Ribera del Duero un futuro prometedor. “El potencial es maravilloso. La Ribera del Duero tiene una diversidad estilística que es muy apreciada a nivel mundial, por eso tenemos que seguir abriendo camino y transmitiendo la pasión del vino”, anima, sin olvidar el enoturismo, para que el visitante conozca la zona y los vinos de primera mano.

Enoduero

Desde su fundación en el año 2007, la asociación enológica Enoduero da voz a los enólogos, una profesión en alza y una figura vital en la historia de progreso de la Ribera del Duero. A día de hoy, supera los 120 socios. “Trabajamos cada día para divulgar la cultura del vino, fomentando la formación y con una red de compañeros que, en muchísimos casos, traspasa a la amistad. Yo aconsejo a todos los enólogos de la Ribera que se unan”, anima el presidente, Antonio de la Fuente, agradecido a Amorim Cork, empresa colaboradora que ha patrocinado esta cata única. “Amorim Cork es un referente en la historia del corcho de calidad, y primer productor mundial, con 150 años de experiencia. Es un privilegio contar con su apoyo siempre”.