Enoduero nombra socia de honor a Josefina Vila Crespo. “El enólogo es fundamental en bodega”

La asociación de Enólogos de la Ribera del Duero (Enoduero) ha nombrado socia de honor a Josefina Vila Crespo, profesora de Enología de la Universidad de Valladolid desde que se implantaron los estudios universitarios hace 28 años. “No pertenece a una gran bodega, pero su labor ha sido y es fundamental en el crecimiento constante de las denominaciones de origen, como Ribera del Duero. Ella es la responsable de que muchos de nosotros estamos hoy aquí”, agradece el presidente de los enólogos de Enoduero, Antonio de la Fuente.

Emocionada por la distinción, Josefina destaca el importante papel del enólogo, una figura “fundamental en bodega”. “Es el máximo responsable de la transformación de la uva en vino”, subraya. Como experta, ella tiene claro lo que busca en un vino. “Más allá de modas, valoro sobre todo que tenga personalidad, que refleje, si es posible, el terruño, la variedad y la tradición de una zona”.

Josefina Vila Crespo se une así a un selecto grupo de socios de honor en los que se encuentran referentes como Peter Sisseck, enólogo creador de Pingus; Xavier Ausás, enólogo vinculado durante décadas a Vega Sicilia; Lorenzo Ayuso, reconocido por su aportación al progreso de la Ribera del Duero; Herminio González, enólogo de Bodegas Hijos de Antonio Barceló; Mariano García, fundador de Bodegas Mauro; Yolanda García Viadero, una de las figuras principales de Bodegas Valduero; Alejandro Fernández, fundador del grupo Pesquera; Tomás Postigo, fundador y director técnico de Pago de Carraovejas; el periodista Javier Pérez de Andrés y, a título póstumo, Agustín Alonso, quien fue director técnico del Consejo Regulador, y el también enólogo y socio de Enoduero, Juan Carlos Casado.

Josefina Vila reafirma su compromiso. “Conozco Enoduero desde hace años y ejerceré como socia participando en sus actividades. Es un privilegio pertenecer a un colectivo que fomenta tanto la formación continua como une al sector, a los compañeros. Hoy me he reencontrado con muchos antiguos alumnos y ha sido una alegría inmesa. Estoy muy agradecida”.