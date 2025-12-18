Planes diferentes para una Navidad única en la Ribera del Duero

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La Ruta del Vino Ribera del Duero es un destino abierto en Navidad y una opción de viaje cada vez más atrayente para diferentes tipos de viajeros. Así se observa en la demanda de casas rurales que estos días se llenan. “La mayoría tiene ya ocupadas las fechas de Nochebuena y Nochevieja, si bien quedan aún plazas libres para los fines de semana”, animan desde la Ruta del Vino.

Además de los planes que ofrecen los pueblos de la comarca, algunas bodegas aprovechan para proponer alternativas. Es el caso de Pradorey, con catas de vinos con distintos turrones, o Torremilanos, que añade una degustación de seis vinos de alta gama. Bodegas Portia ofrece, por su parte, una exposición artística en la sala de barricas y en Territorio Luthier habrá Mercadillo de Navidad el sábado 20 de diciembre.

El Monasterio de Valbuena ha programado una visita musicalizada, 'Navidad en el Monasterio', el 28 de diciembre, y el hotel Tudanca, packs de bienestar especiales para Navidad.

Por otro lado, los principales municipios ofrecen un sinfín de posibilidades de entretenimiento como complemento al enoturismo. “La Navidad es un buen momento para disfrutar en familia la Ruta del Vino Ribera del Duero, en unas fechas especiales, descubriendo los productos de nuestra zona y brindando con un Ribera del Duero”, señala el presidente de la Ruta, Miguel Ángel Gayubo, convencido de que la Navidad es también una buena oportunidad para desestacionalizar el turismo.

Hay que recordar que la Ruta del Vino Ribera del Duero es la segunda más visitada de España y la primera de turismo de interior.