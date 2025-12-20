Así logra retar a la despoblación el pequeño pueblo de Gumiel de Mercado

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Pasar en 15 años de 330 vecinos a 409 en un pequeño pueblo de la España Vaciada no es fácil, pero a veces ocurre el milagro. “Poco a poco estamos consiguiendo aumentar el censo”, celebra el alcalde de Gumiel de Mercado (Burgos), Pedro Gómez Marino.

La primera prueba llega con la adjudicación de tres de las siete parcelas en la Urbanización La Ermita, que el Ayuntamiento acaba de licitar. Según explica, es un proyecto que comenzó a gestarse hace casi 25 años. El problema llegó cuando el Consistorio ofertó las parcelas en su totalidad sin tenerlo urbanizado. “Se paralizó porque las arcas municipales no tenían capacidad económica para hacer frente a la inversión”, señala, a sabiendas de lo que cuesta a día de hoy urbanizar una calle, “120.000 euros”. “Vamos a urbanizar una calle más y nuestra idea es sacar a licitación el año que viene otras 5 parcelas y las 4 que han quedado desiertas”, anuncia.

"No hace falta tener ocho apellidos gumielenses"

Por el momento, ya hay tres viviendas edificadas. “Es una alegría porque vemos que hay movimiento y optimismo. Están viviendo familias jóvenes que además atraen a amigos”, afirma, mientras deja claro que aquí no hay localismos ni hace falta tener ocho apellidos gumielenses. “Son todos bienvenidos”.

Las parcelas tienen una media de 408 metros cuadrados, salvo la de las esquinas, que tienen 406 m², y una que por su ubicación tiene 624 m². En su opinión, Gumiel de Mercado tiene posibilidades de seguir creciendo, en gran parte por su ubicación, a 14 kilómetros de Aranda de Duero. “Estamos cerca, hay espacio y tenemos calidad de vida”, anima.

Colegio de Gumiel de MercadoL.V.

Colegio

En esta calidad de vida, la escuela juega un papel principal. “Para nosotros es prioridad”, afirma, entusiasmado con la próxima reforma. “Queremos renovar la carpintería de madera, la iluminación, las ventanas, poner tarima en el suelo del aula de la planta baja y renovar la parte vieja de la cubierta del patio”, adelanta.

El presupuesto necesita una inversión de más de 70.000 euros. “Hemos solicitado a la Diputación de Burgos una subvención de 24.000 euros y el resto lo sufragará el Ayuntamiento”, detalla sin olvidar el comedor. “Ahora utilizamos el aula multiusos y cada niño se lleva su comida. A mediodía la asistente infantil, que contrata el Ayuntamiento, se ocupa de preparar la mesa, calentar las comidas y vigilar que los niños coman y jueguen hasta las clases de tarde o que los recojan sus padres, pero haría falta acondicionar un local anexo para un comedor de verdad”.

Gumiel de Mercado cuenta con 24 menores en edad escolar. De ellos, 14 estudian en la escuela del municipio, que se integra en el C.R.A Siglo XXI, y diez residen en Ventosilla y se desplazan al colegio Simón de Colonia de Aranda de Duero.

Piscinas de Gumiel de MercadoL.V.

Piscinas

Consciente de que los servicios son fundamentales, el Ayuntamiento va a reformar este año la piscina pequeña de verano. “El Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación de Burgos nos ha concedido una subvención de 30.000 euros, para una inversión de 47.100 euros para adecuar a la normativa vigente la piscina infantil, y el año que viene vamos a aspirar nuevamente para ver si podemos renovar el revestimiento del vaso de la piscina grande. Ya hemos pedido presupuesto y solo eso cuesta más de 43.000 euros”, señala.

Vida social

La vida social es clave en la pervivencia de un pueblo. “Intentamos favorecer que haya actividades culturales. Ahora, por ejemplo, celebraremos la Cabalgata de Reyes, que se ha convertido en todo un evento en el que participa casi todo el pueblo. Tenemos un Belén Viviente, y puestos variados, como un castañero, una panadería y otros de degustación de pinchos, vinos, sopas de ajo... y este año, además, hemos ampliado con tres carpas más”, adelanta sin olvidar las tradiciones. “Para un pueblo, mantener las tradiciones es mantener viva su historia y en ello estamos. El 1 de mayo de este año recuperamos la tradición de plantar el mayo el árbol más grande, una iniciativa que normalmente hacían los mozos y que no se realizaba desde los años 70”.

Bajo esta perspectiva, los planes se extienden al centro social de la Asociación de Pensionistas y Jubilados San Pedro, donde se imparten clases de gimnasia, talleres de memoria y lectura, y se organizan diversas actividades y viajes. “El número de asociados se ha incrementado en un 40% en los dos últimos años”, destaca el alcalde de un pueblo que vive principalmente de las bodegas y el viñedo.

Gumiel de Mercado puede presumir además de contar con un referente en la gastronomía de la Ribera del Duero, el Mesón El Viso. La primera generación conquistó con el cocido, y ahora el hijo, el chef, Javier Izquierdo, triunfa con la mejor tortilla de patatas, logrando premios en varias ediciones de concursos culinarios provinciales y nacionales, y sorprende con una carta de temporada. “Son unos trabajadores natos y estamos deseando que termine la obra de ampliación, un obrón, que les va a permitir posicionarse aún más como referente de calidad. Para Gumiel es un lujo”.

Cementerio Gumiel de MercadoL.V.

Cementerio

Por otro lado, el Ayuntamiento ha superado el problema de contaminación en el agua por nitritos del año pasado. “Lo solucionamos reduciendo el agua que viene del manantial y priorizando el caudal del pozo, que es agua de gran calidad”, subraya con la mirada puesta también en otro avance importante: la construcción de 57 nichos y 20 columbarios. “Era una de las prioridades que nos pusimos cuando entré como alcalde en el año 2019 y por fin lo hemos realizado. Entre la subvención de planes provinciales y presupuesto del Ayuntamiento, lo hemos conseguido”, termina.