Cruz Roja organiza un concierto solidario en Roa

La Ribera del Duero tiene una cita con la solidaridad. La asamblea comarcal de Cruz Roja en Roa organizará el próximo 3 de enero un concierto benéfico que correrá a cargo de la banda de música ‘Esencia Ribera’.

Las entradas para el concierto ya están a la venta y se pueden adquirir en las asambleas comarcales de Cruz Roja en Roa y Aranda y en la farmacia La Botica de Ana, de Roa. El precio de la entrada es de 5 euros y todo lo recaudado irá destinado a la actividad que desarrolla Cruz Roja en la localidad raudense. “Será un espectáculo para todos los públicos”, destaca la vicepresidenta de la Banda ‘Esencia Ribera’, Marta Martín.

La presidenta de la Asamblea Comarcal de Roa, Susana Modrón, agradece al Ayuntamiento de Roa la cesión del espacio del auditorio para poder realizar este concierto, así como a La Botica de Ana y, principalmente, a la Banda Esencia Ribera. “Hay que tener fondo para continuar haciendo proyectos que mejoren la vida de los raudenses”, anima.

Su labor no pasa desapercibida. Durante este último año, Cruz Roja Roa ha atendido a 122 personas, se han realizado 530 intervenciones y se han dado más de 1.350 respuestas a la población, a los colectivos de infancia, mujeres en dificultad social, personas con discapacidad, personas en situación de extrema vulnerabilidad, personas inmigrantes y personas mayores y cuidadoras.

Concretamente, los principales proyectos que lleva a cabo Cruz Roja en Roa son los de promoción del éxito escolar, actividades de ocio y tiempo libre, para menores, así como promoción de la Red Social y el Envejecimiento Saludable y Atención a Funciones Cognitivas Deterioradas, para personas mayores. También se llevan a cabo atenciones a necesidades urgentes a toda la población en general y actividades de medio ambiente para sensibilizar a la población.

Modrón destaca “la importancia de los beneficios que tienen estos eventos solidarios para poder seguir mejorando y dando una respuesta acorde a las necesidades del municipio”. Por ello, “invito a todo aquel que quiera venir y colaborar a que lo haga y aporte su granito de arena a esta causa”.

Calendarios solidarios

Además de este concierto solidario, desde Cruz Roja en Roa se han puesto a la venta unos calendarios solidarios que han realizado a través de un concurso de dibujo en el que han participado todos los alumnos de los centros educativos del municipio. El precio de estos calendarios es de 5 euros y se pueden adquirir tanto en la asamblea comarcal de Roa y Aranda de Duero como en La Botica de Ana, Taller Martín, Óptica Iris y Bar La Ribera.