Los mejores planes para terminar el año en la Ribera del Duero

En plenas fiestas navideñas, los pueblos de la Ribera se despiden del año de forma intensa. Hay algunos que marcan el calendario, como el Belén Viviente de Torregalindo, que está declarado de Interés Turístico Regional desde 2022. No es para menos: 450 personas, 350 más de las que hay censadas en el municipio, se visten para recrear una Navidad mágica que enamora a niños y mayores.

La historia se remonta al año 1985, gracias a la entonces maestra Carmina Frutos. Lo que empezó con pequeñas representaciones teatrales de Navidad para los niños del pueblo se ha convertido en una tradición que les pone en el mapa. “Es un lujo”, aseguran.

Belén Viviente de TorregalindoTorregalindo

La jornada es intensa. El 5 de enero, Torregalindo rememora el camino que hicieron los Reyes Magos hasta encontrarse con el Niño Jesús. En la Cabalgata, la Virgen y San José comienzan su andadura por las calles, pidiendo posada hasta que se instalan en el Portal de Belén. Los Reyes Magos, por su parte, bajan desde el Castillo, recorriendo la Anunciación, el mercado y el castillo de Herodes, para terminar en el Portal, donde tiene lugar la Adoración. Ahí llega el momento de repartir los regalos: primero a los niños de fuera del pueblo, en la plaza Mayor, y luego entrando en cada casa. «Es una experiencia maravillosa», anima desde la asociación organizadora Conde Galindo, Leonor de Diego.

Este año, además, hay novedades, como un puesto de masajes y otro de cartas del tarot. Para facilitar los traslados, autobuses Patri ofrece un servicio de transporte que sale de Aranda a las 18.45 horas (frente al colegio Vera Cruz) y regresa a las 21.30. El precio ida y vuelta es de 5 euros por persona.

Tres paradas indispensables

Buscando los mejores belenes en la comarca hay tres paradas indispensables: las 120 figuritas del hotel Montermoso, en Aranda, ofrecen el mejor refugio con un buen chocolate. También merece atención el Belén de la Asociación de Vecinos del barrio Santa Catalina, en su sede de la calle Zazuar, número 1. Estará activo hasta el 6 de enero, todas las tardes de 18.00 a 20.00 horas. Detrás de este tradicional Belén están las montadoras: Angelina Gil, Mili Marañas, Marisa Gil, Mari Josér y, por supuesto, el presidente, electricista y carpintero, Antonio Adeliño. “Los niños que vengan recibirán globos y caramelos como obsequio y, si participan en una divertida encuesta sobre el Nacimiento, obtendrán una medalla de campeones”, animan.

Belén artesanal de VillovelaVillovela

Villovela

Pero, en este repaso por los mejores belenes, hay una parada especialmente creativa: el Belén de Alfredo García, un burgalés que ha convertido su afición en un recurso turístico en el pequeño pueblo de Villovela de Esgueva.

Ubicado en la Iglesia de San Miguel, uno puede estar horas contemplando cada detalle: 300 figuritas pequeñas, elaboradas con sus manos, dan profundidad y perspectiva a un Nacimiento que este año incluye como novedad un guiño al Monasterio de San Juan de la Peña. Se une así a un completo Belén ribereño en el que no faltan otras joyas patrimoniales, como el castillo de Peñafiel o algunas casas de Covarrubias. Para visitarlo hay dos opciones: con las voluntarias Visi, Rosi y Sagrario o llamando al artista al teléfono 663 492 982.

Aranda de Duero

Más allá de los Belenes, la comarca de la Ribera vive la Navidad repleta de planes. En Aranda de Duero, el Ayuntamiento, con el apoyo siempre de las asociaciones sociales, deportivas y vecinales, ha organizado un programa con más de 120 actividades pensadas para todos los públicos. A tradiciones como la Cabalgata, la pista de hielo, el mercadillo de Navidad de Santa Catalina o la San Silvestre arandina se une este año un circo de Navidad gratuito que ofrece las últimas sesiones hasta el 30 de diciembre.

El acceso será gratuito, pero será preciso tener una de las invitaciones que se podrán recoger una hora antes del inicio de cada espectáculo.

Seguimos periplo. En Cilleruelo de Abajo continúa operativa la exposición de manualidades navideñas en el Ayuntamiento y el año terminará con la tercera edición de la San Silvestre Collalba y el cotillón de Nochevieja. El 5 de enero, las familias recibirán a los Reyes con la cabalgata y la posterior cena, en la que no faltarán los regalos.

Belén artesanal de VillovelaL.V.

En Nava de Roa, la Navidad abrió sus puertas el día 20 con una colocación de los árboles que terminó a ritmo de chorizada. El 24 de diciembre llegó Papá Noel y mañana, 30 de diciembre, el Hogar del Jubilado ofrecerá una sesión de cine infantil a las 19.00 horas, mientras los deportistas disfrutarán con la San Silvestre Navarrusca. El 5 de enero prepararán la visita de los Reyes Magos, a partir de las 18.30 horas. El Ayuntamiento invitará a sus vecinos a un roscón de Reyes con vino y cava. Además, ha organizado un concurso para el mejor vídeo navideño.

En Peñaranda, la Navidad comenzó el 12 de diciembre con el alumbrado. El 30 de diciembre, la residencia La Piedad será testigo del concierto navideño (a las 18.00 horas) y el 31 llegará uno de los momentos más especiales con la San Silvestre Peñarandina. La cabalgata tendrá lugar, como siempre, el 5 de enero, a las 18:00 horas.

Navidad en ArandaL.V.

Charangatos

En Villalba de Duero, la última carrera del año estará amenizada por la charanga Los Charangatos y el posterior cotillón de Nochevieja.

Si seguimos camino, en Valdeande también calientan motores. En su caso despiden el año, el 31 de diciembre, juntos, a las 12.00 horas, en la plaza. Toman las uvas y, para celebrarlo, participan en la San Silvestre Valdeandina. Importante, ir disfrazado. “El pueblo además está decorado con figuras navideñas de ganchillo que han tenido las mujeres”, anima la alcaldesa María de las Viñas Iglesias Bocanegra.

Vecinos de ValdeandeValdeande

En Villanueva de Gumiel encontramos los planes más diferentes: un taller sensorial navideño; un concurso de sopas de ajo; otro de jerseys navideños y una Nochevieja alternativa, el 30 de diciembre, a las 00.00 horas, en la plaza Mayor.

Reservamos la última parada a Roa y a un programa cargado de alternativas familiares.