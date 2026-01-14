Corte temporal de la calle trasera del nuevo supermecado Mercadona en la salida norte de Aranda

Plano del corte de tráfico para la construcción del entorno del nuevo mercadonaAyuntamiento de Aranda

Mañana jueves, 15 de enero, se procederá al corte provisional del tráfico rodado y peatonal en parte del perímetro del nuevo Mercadona en la salida norte de Aranda, frente al supermercado Lidl.

El corte afectará tanto al camino Virgen Viñas como a la acera situada en el margen izquierdo de la calle San Francisco a la altura del número 71.

El cierre comenzará a las 8.00 horas y permanecerá hasta que finalicen las obras de urbanización del entorno del hipermercado. Según lo acordado con el Ayuntamiento, la empresa deberá además crear dos glorietas y establecer un carril bici.

Desde el Ayuntamiento hacen un llamamiento a los vecinos y piden comprensión por las molestias que siempre conllevan las obras en vía pública. “En caso de cualquier cuestión, sugerencia o incidencia ponerse en contacto con la Oficina de Obras, Urbanismo y Servicios, de forma presencial o llamando al teléfono 947507978”, señalan.

Hay que recordar que la apertura de este nuevo establecimiento implica el futuro cierre del Mercadona de la calle Carrequemada.