El general Gutiérrez inspira el IX Concurso Histórico-Literario de Relato Corto 'Empecinados'

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Instituto Juan Martín El Empecinado presenta, con el apoyo de la Concejalía de Educación, el IX Concurso Histórico-Literario de Relato Corto 'Empecinados 2026', un certamen abierto a todos los centros escolares de Aranda.

El tema escogido en esta ocasión es «el General Gutiérrez, un mariscal arandino». Aunque la base tiene que respetar la veracidad de la historia, es un concurso abierto a la imaginación.

Hay tres categorías: para 1º y 2º de la ESO; para 3º y 4º de la ESO y FP básica, y una específica para Bachillerato, FP de Grado Medio y Superior. La extensión máxima será de tres folios y el plazo de presentación de los trabajos finalizará el 15 de abril de 2026. Los aspirantes podrán utilizar la Inteligencia Artificial, pero solo en la fase de investigación. La redacción y el enfoque deberán ser propios.

Se trata de una iniciativa organizada por los departamentos de Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia del Instituto Juan Martín El Empecinado, que cuenta también con la ayuda de los profesores del resto de centros, ya que realizan la primera criba al seleccionar a los tres mejores trabajos finalistas.

El jurado tendrá en cuenta la calidad literaria, la coherencia del relato, aspectos formales como la ortografía y la sintaxis, y otros factores como la destreza lingüística, la investigación de los hechos históricos y el uso de vocabulario histórico específico.