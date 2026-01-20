Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Sorprendidos por no haber sido invitados a este comité de expertos con el que el Ayuntamiento quiere buscar solución a la plaza de toros de Aranda, la plataforma Toros en Aranda insiste en que la ciudad no puede esperar más. “Los arandinos no podemos seguir esperando. Queremos toros”, asegura el portavoz.

El colectivo, que desde que se fundó hace seis meses representa a más de 500 aficionados taurinos de Aranda, insiste en la urgencia de retomar una tradición que lleva demasiados años postergada. “Si la creación de dicho comité tiene como objetivo real ofrecer una solución efectiva que permita la celebración de corridas de toros, contará con nuestro respaldo. No obstante, entendemos que la solución no debe centrarse únicamente en el estado jurídico o estructural del edificio, sino, sobre todo, en garantizar la celebración de la Feria Taurina durante las próximas fiestas patronales, un elemento que consideramos esencial dentro del calendario festivo de Aranda”.

Por ello, la Plataforma se mantendrá “vigilante” para evitar que se convierta en una nueva “cortina de humo”, especialmente en un contexto preelectoral, que termine justificando, en septiembre de 2026, una vez más, los motivos por los que Aranda sigue sin toros.

Conscientes de que será muy difícil que la plaza de toros de Aranda abra en septiembre, la plataforma reclama la cesión de un espacio público para instalar una plaza portátil y celebrar los ansiados festejos taurinos. “Presentamos la solicitud hace tres meses, pero seguimos sin obtener respuesta”, reprocha.

Para la plataforma, no se trata de buscar culpables de la situación actual, sino de exigir a las administraciones una solución consensuada a lo que ha sido el corazón de las fiestas patronales durante décadas y cuya ausencia ha provocado un perjuicio tanto cultural como económico, especialmente en el sector hostelero y comercial. “Por ello, defendemos la creación de una mesa de trabajo plural, orientada exclusivamente a recuperar los festejos taurinos en 2026, evitando enfrentamientos ideológicos y centrando el debate en soluciones prácticas”, concluyen.