La Plataforma por la Plaza de Toros urge al Ayuntamiento de Aranda a resolver el contrato de venta del coso

Tras conocer que el Ayuntamiento de Aranda va a poner en marcha un comité jurídico para buscar una solución definitiva a la plaza de toros, la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros advierte: llega “tras meses de inactividad” municipal.

Según explica el colectivo, el alcalde, Antonio Linaje, tiene sobre su mesa, desde el 9 de abril de 2025, “nuestra petición para elevar al pleno municipal la resolución del contrato de venta-regalo de los terrenos municipales a Victoriano del Río para la construcción de su plaza de toros”. “Hasta hoy, el primer edil no se ha dignado siquiera a abrir el correspondiente expediente administrativo, limitándose a dejarlo en un cajón, como tantas veces se ha hecho durante estos más de 20 años”, señalan.

El colectivo recuerda al equipo de gobierno que cualquier solución sobre el contrato de la “venta-regalo” de la plaza de toros tiene que ser aprobada por el pleno municipal, órgano que representa a todos los ciudadanos de Aranda y conformado por 21 concejales. “Por ello, sería deseable que la ‘comisión jurídica’ contara con el respaldo del pleno y se informara sobre el régimen jurídico aplicable a la misma”.

En ninguno de los casos, continúa, la solución de la plaza de toros puede pasar por “medidas para clarificar y legalizar la situación”, sino por aplicar “de forma valiente y responsable la ley ante las reiteradas irregularidades urbanísticas e incumplimientos del contrato, cometidas por Toros Ricor S. L. y su dirección facultativa”.

Críticas a la concejala de Obras por dejar pasar el tiempo

El colectivo no esconde su preocupación. Según explican los portavoces, aunque en los dos últimos años la plataforma ha instado al gobierno de Sentir Aranda, “en reiteradas ocasiones”, al obligado cumplimiento legal de la restauración de la legalidad urbanística, “todas ellas han sido eludidas por la concejala de Obras, quien sigue dejando pasar el tiempo, contribuyendo a favorecer la posibilidad de prescripción de las infracciones urbanísticas que constan en los informes de los técnicos municipales”.

En su opinión, esta inacción municipal, como tantas otras vividas durante veinte años, solo favorece a los infractores urbanísticos. “Además, llama la atención la falta de exigencia del cumplimiento del contrato en cuanto a la organización de la feria taurina, que no se celebra desde las fiestas patronales del año 2021”, añaden, con el temor de que esta “desidia” pueda esconderse detrás de un comité jurídico “que los ciudadanos no hemos votado y del que desconocemos la base legal para su creación y funcionamiento”.

Sin confirmar su participación, la Plataforma lamenta, por otro lado, las formas de una invitación que llegó minutos después de leer la noticia en la prensa. “Valoraremos con detenimiento y reflexión nuestra participación en la misma, sin renunciar nunca a lo que han sido nuestro fin: la defensa de los intereses de Aranda”.

Enésimo intento

En el enésimo intento por solventar el problema de la plaza de toros en estos 23 años de enfrentamientos judiciales, el comité jurídico se presenta como un órgano “plural”, “independiente y neutral”, que trabajará para encontrar una “solución legal definitiva”. Con este objetivo, el Ayuntamiento ha invitado, además de a la Plataforma por la Plaza, a Jesús Mozo Amo, magistrado de lo Contencioso-Administrativo de la Sala III del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en excedencia, y secretario general del Ayuntamiento de Valladolid; a Javier Esgueva, abogado de Aranda de Duero, y a un fedatario del Ayuntamiento, que actuará como secretario de actas y acuerdos del comité. El equipo de trabajo se completará con otros abogados arandinos, cuyos nombres no han dado a conocer.

Mientras la plataforma decide si se suma a la iniciativa, reitera que seguirá exigiendo el cumplimiento de la ley y la recuperación de la feria taurina, y acudiendo a los tribunales de Justicia si resulta necesario. “Al amparo del art. 20 de la Constitución Española, que regula el derecho a la libertad de expresión como un derecho fundamental, continuaremos expresando y difundiendo nuestras opiniones y valoraciones sobre el problema de la plaza de toros generado por Toros Ricor S. L. y amparado y consentido, en muchas ocasiones, desde los sillones del Consistorio”, señalan decididos a seguir trabajando por el interés general, el cumplimiento de la legalidad, la recuperación del patrimonio municipal y de la feria taurina durante las Fiestas Patronales, y las tradiciones arandinas vinculadas a los festejos taurinos.