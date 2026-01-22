El nuevo Mercadona abrirá en Aranda a finales de año con una inversión de 7 millones de euros. Así va a ser

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La obra ya ha empezado. El nuevo Mercadona que la cadena de supermercados va a poner en marcha en la salida norte de Aranda de Duero abrirá en el último trimestre de este mismo año. Su apertura supondrá el cierre del supermercado que la marca tiene a día de hoy en la calle Carrequemada.

Según explican fuentes de la compañía de Juan Roig, los trabajadores serán trasladados a esta nueva ubicación y no se prevén nuevas contrataciones por el momento.

En la construcción se invertirán 7 millones de euros. La elección de la nueva ubicación busca mejorar la experiencia de compra, con la apuesta por espacios más amplios. Mercadona reforzará así un punto comercial que ya cuenta con Lidl, Action y Bricoleal.

63 tiendas en Castilla y León y 12 en Burgos

La nueva tienda Mercadona se expandirá sobre una superficie de 1.804 m² y reservará espacio para 191 plazas de aparcamiento. Hay que recordar que, en Castilla y León, Mercadona opera en 63 tiendas, con una plantilla que supera los 4.500 trabajadores. En Burgos contabiliza 12 tiendas, de las cuales dos se encuentran en Aranda de Duero, donde la plantilla ronda los 90 empleados.

Como mejoras, la tienda dispondrá de una nueva entrada con doble acristalado que evitará las corrientes de aire. Además, implantará el modelo eficiente, con espacios más amplios y diáfanos, que facilitarán la entrada de luz natural, y pasillos más anchos para ganar en comodidad. Asimismo, se utilizarán nuevos colores y materiales, tanto en la fachada exterior de acceso como en la distribución de las distintas secciones.

En cuanto al aspecto medioambiental, se han tomado varias medidas que permitirán reducir hasta un 40 % el consumo energético respecto al modelo de tienda convencional, como la mejora del aislamiento térmico y acústico, con la optimización de los materiales y el grosor de paredes y techos, o nuevos arcones de congelado más eficientes. Además, dispondrá de un sistema de iluminación LED automatizado, que se regulará según las zonas y los momentos del día para una mejor gestión.

Ahorro energético

Otra de las iniciativas es la colocación de módulos fotovoltaicos, “con los que seguir avanzando hacia el autoconsumo y la descarbonización”, ya que una tienda de Mercadona con paneles solares ahorra aproximadamente un 20 % de su consumo energético anual respecto a una tienda sin energía fotovoltaica instalada, lo que supone una reducción aproximada de 30 toneladas de CO₂ por supermercado.

Con el objetivo de facilitar las tareas diarias de los trabajadores, este nuevo supermercado incluirá, por otro lado, múltiples medidas para mejorar la ergonomía y eliminar sobreesfuerzos. La tienda también dispondrá de zonas comunes para que los empleados disfruten de una mayor comodidad en sus momentos de descanso.

Listo para comer

Una de las apuestas más importantes de este nuevo concepto es la sección Listo para Comer, una zona específica de mesas y sillas, más amplia que la que está en Carrequemada, donde los clientes podrán disfrutar de bebidas frías y platos listos para consumir, servidos en envases fabricados con materiales naturales, como la caña de azúcar (material compostable), el cartón o el papel. El horario de esta sección será el mismo de la tienda, de 9.00 a 21.30 horas.

Según explican, desde la puesta en marcha de esta opción culinaria en 2018, es constante la apuesta de Mercadona por innovar y mejorar el surtido, ofreciendo actualmente desde entrantes y aperitivos, como las croquetas y la ensaladilla rusa, hasta platos principales, como arroces y pasta, además de hamburguesas y bocadillos. “La elección de los platos la hacemos de la mano de nuestros ‘Jefes’ -así llamamos a nuestros clientes-, con los que tenemos muchas pruebas en nuestros centros de coinnovación, lo que creemos que es la clave del éxito de Listo para Comer”, señalan, sin olvidar el servicio de bebida fría, con refrescos, cervezas, agua y otras bebidas en diferentes tamaños.

Para ello, trabajan con proveedores de toda España. “Nuestros productos cumplen los controles de calidad y sanitarios que establece la ley”, garantizan.

Los detalles de la obra

La obra comenzó a finales de diciembre con el derribo de la antigua construcción, la Hostería de Castilla, un emblemático edificio que ayudó al nacimiento de Aranda como destino turístico desde su inauguración en 1951, y que poco a poco fue perdiendo peso —y negocio— cuando se habilitó el desvío de la carretera general. Tras sufrir los estragos del paso del tiempo, en sus últimos años funcionaba como un club nocturno.

A raíz de una iniciativa de un vecino que había solicitado que el Ayuntamiento conservase el icónico rótulo de la hospedería, Mercadona lo ha entregado para que el Consistorio lo guarde como parte de su historia. Agradecidos por la cesión, desde el equipo de gobierno aseguran que se ha guardado a la espera de decidir su nueva ubicación.