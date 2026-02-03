Aranda ofrece cuatro cursos remunerados para personas desempleadas

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Aranda abre el plazo de inscripción para participar en los cuatro programas mixtos de empleo y formación que han sido aprobados por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León en su convocatoria 2025 –2026.

Estos cursos están dirigidos a personas desempleadas, inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, que quieren mejorar sus capacidades profesionales para incorporarse al mundo laboral. La formación es remunerada y tiene una parte teórica y otra práctica.

Los dos primeros, de ‘Conservación de Espacios Públicos y Edificios Municipales Aranda II' y el de turismo ‘Centro de Recepción de Visitantes Aranda’, comenzarán el 1 de marzo. Los aspirantes deberán presentar su solicitud antes del 16 de febrero en la Oficina de Empleo de Aranda de Duero, situada en el número 10 de la plaza San Esteban.

Los dos últimos, ‘Como en casa en ningún sitio', enfocado a la atención sociosanitaria a personas en el domicilio y ‘Jardines urbanos de Aranda’, dirigido al mantenimiento de las zonas verdes, empezarán el 1 de abril y el plazo de inscripción termina el 10 de marzo.

Para participar solo hay que tener bachillerato o equivalente para el programa de promoción turística. En el resto no se requiere formación previa.

Estas actuaciones integradas de empleo y formación son posibles gracias a la colaboración institucional del Ayuntamiento de Aranda de Duero, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Servicio Público de Empleo Estatal, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y la Junta de Castilla y León.