Francisco José García no sabía lo que era estar en paro hasta que el divorcio le dejó fuera del restaurante familiar. También se quedó sin casa. “Viví durante tres meses es un cajero de la Avenida Castilla, pero aquí sigo. He rehecho mi vida, he tenido varios trabajos temporales, y ahora solo pido una oportunidad. Pese a tener 61 años, sigo siendo válido y buen trabajador”, señala.

Francisco fue una de las personas que se desplazó ayer hasta Fresnillo de las Dueñas para entregar su currículum en la Feria de Empleo y Emprendimiento de la Ribera, que organiza ADRI Ribera con el apoyo de la asociación de desarrollo Sodebur. “Lo he pasado muy mal, pero no pierdo la esperanza”.

En estos ocho años de intentar reinventarse, Francisco se ha ido formando y cuenta con varios certificados profesionales. “Soy auxiliar administrativo, tengo el de carretillero, el de mozo de almacén, el carnet de fitosanitario, y me he especializado en Parques y Jardines, donde acabo de terminar, no porque no haya hecho un buen trabajo, sino porque era un contrato eventual. Soy polivalente, podría desplazarme... Tengo muchísimas ganas de salir adelante”.

Edadismo

Su principal problema a la hora de presentar su currículum es su edad: 61 años. “Muchos piden experiencia, pero luego me dicen que soy mayor, pero aún me quedan siete años”, lamenta, agradecido a su último empleador, que “no miró mi edad y confió en mi”. “Me ha dicho que tengo las puertas abiertas, pero hasta primavera no podría reincorporarme, y necesito trabajar. Me encantaría recuperar mi vida, mi estabilidad”.

“Te ves de un día para otro sin nada”

A día de hoy vive con la ayuda que le da el Estado de 480 euros. “Como he ido subsistiendo a base de contratos eventuales, no tenía casi paro, y me daban a elegir: el paro o la ayuda”. Administrarse no es fácil. Tiene alquilada una habitación, y por ahora se apaña con lo que ha conseguido ahorrar en los meses en los que ha tenido trabajo. “Sé que estoy en una situación complicada, pero creo que he pasado lo peor. Los dos primeros años fueron terribles, tenía una ansiedad brutal, bebía, y me puse en 125 kilos de peso...”, recuerda con la mirada puesta en ese cajero de la Avenida Castilla. “Te ves de un día para otro sin nada. Es una situación muy amarga. Me levantaba a las 6 de la mañana para no molestar, y me iba a duchar al campo de fútbol. Por suerte, había una señora mayor, que luego se murió, que me ayudó mucho. Me dejaba guardar mis cosas, mi manta. Siempre le estaré agradecido”.

Salió del cajero gracias a un “buen amigo” que le dejó dinero. “Ahí me vi y pensé: o te mueres o vives. Fue el cambio. Empecé a cuidarme, dejé de beber, adelgacé, y dediqué todo mi tiempo a buscar trabajo hasta que di con el primero”.

Desde entonces enfoca la búsqueda de trabajo como si fuera un horario laboral. Tiene nivel platino en Infojobs y tiene muy claro que la rendición no va a ser una opción. “Yo les digo que llamen a las empresas donde he trabajado, que hablen con mis compañeros, porque hago de todo, y ellos mismos me lo dicen: no parece que tenga 61”.

Imane, en el centro, busca suerte con varias amigasL.V.

Junto a Francisco, la feria de empleo se llenó ayer con otras muchas personas desempleadas como Imane, que tras criar a sus hijos se quiere reincorporar al mundo laboral. “Tengo un diploma de enfermería dental, y me gustaría dedicarme a ese sector o ayudar a personas”, afirma. Junto a ella está Fanny. “He trabajado en muchas cosas: venta de panadería, limpieza, cocina, hostelería... espero tener suerte”.

Empleadores

En el otro lado, los empleadores: 18 empresas con más de un centenar de ofertas en sectores tan diversos como la limpieza, la agroalimentación, la energía, la asistencia de personas mayores, constructoras y agencias de colocación. “Necesitamos varios perfiles en mantenimiento, logística, calidad, producción, que iremos incorporando desde febrero, hasta verano, que es la época más fuerte de pedidos”, señala la responsable de Recursos Humanos de Verdifresh, sin olvidar los puestos más cualificados, donde la búsqueda suele ser más difícil. “Hacemos promoción interna, pero hay personas que no quieren asumir más responsabilidades”, apunta.

En la empresa de impermeabilizaciones Norteña, buscan desde producción hasta técnicos aparejadores para la oficina, y una sustitución temporal en Recursos Humanos. “Es verdad que cuesta encontrar oficios, pero con nuestra academia Norteña ImperAcademy ofrecemos una formación muy especializada”, señala el gerente Jorge Bermejo.

La próxima academia comenzará a funcionar en febrero de 2026. “Tiene un coste de 2.000 euros, pero para los diez seleccionados es gratuita. Una parte importante de nuestra plantilla ha accedido a través de este programa”, anima.