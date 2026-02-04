Fuentespina refuerza la vida social con un centro dotacional y una nueva gestión para el bar de las piscinas

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Fuentespina es uno de los pocos pueblos de la Ribera que resisten el avance de la despoblación. En su caso, hay dos factores clave: por un lado, su cercanía a Aranda de Duero, a tan solo cinco kilómetros; por otro, una apuesta decidida por impulsar proyectos propios que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Tras la reciente apertura de las piscinas y el rocódromo del polideportivo, el municipio afronta ahora la construcción de su futuro centro dotacional.

Según explica la alcaldesa, María Josefa Mato, el nuevo espacio funcionará como centro de día para las personas mayores, pero también estará abierto a la población en general como un punto de encuentro intergeneracional.

Ubicado en una sola planta, más un sótano que albergará los garajes y el almacén, el centro contará con un salón con televisión, un comedor en el que se darán comidas, un gimnasio, una peluquería y un jardín. “La obra comenzó en el año 2023, pero la empresa la dejó en una fase muy primaria; casi solo se hizo la excavación. Ahora queremos retomarla y, para ello, hemos sacado la licitación”, señala.

Con un presupuesto que ronda el millón de euros, la empresa encargada tendrá un plazo de ejecución de dos años.

Piscinas de Fuentespina

Piscinas

Las buenas noticias se extienden a las piscinas, que este año renovarán la gestión de un bar que, según las bases del concurso de adjudicación, abrirá en verano y, como mínimo, los fines de semana del resto del año. El Ayuntamiento pagará un canon de 399,30 euros (IVA incluido) durante los meses de verano y 199,65 euros el resto del ejercicio, con una duración contractual de cinco años. Los interesados deben presentar sus solicitudes antes del 19 de febrero.

Desde su inauguración, en julio de 2022, cuenta con dos piscinas, una especial para pequeños. También dispone de un edificio de 1.000 metros cuadrados, con cafetería, vestuarios, almacenes y enfermería. En el exterior hay solárium, una zona de recreo, mesas de pic-nic para comer y sombrillas de cañizo. En el año 2023 se incorporaron mejoras de interés, como un elevador para facilitar el acceso y la salida de las personas con problemas de movilidad y un sistema para llegar a la piscina con sillas de ruedas de niños. “El año pasado pusimos mesas de ping pong y porterías de balonmano y este año completaremos con algún columpio”, avanza la alcaldesa.

Viviendas

Aunque el Ayuntamiento no dispone de solares municipales donde construir, a día de hoy hay dos promociones abiertas, de unas ocho viviendas cada una. “En Fuentespina se vive muy bien”, anima, convencida de que la calidad de vida pasa por “tener servicios”. Y los tienen: asistencia médica diaria en un consultorio que se reformó y amplió; farmacia; un colegio con más de 50 niños y una guardería “que funciona muy bien”. Además, tiene casi todas las calles asfaltadas, un centro cultural con un programa variado, un polideportivo con rocódromo, las piscinas y dos bares. “Actualmente hay censados unos 850 vecinos y viviendo unos mil, y vamos bien, creciendo poco a poco para adaptarnos a los cambios”.

Inversiones necesarias

A punto de cumplir 20 años en el Ayuntamiento, sobre la mesa de la alcaldesa ya no hay grandes proyectos, pero sí es consciente de la necesidad de mantener todo lo que hay. “En el polideportivo, por ejemplo, que se construyó en 2022, cuando yo estaba en la oposición, hay que hacer una inversión importante porque hay problemas de goteras en el techo y habría que hacer una doble pared perimetral para la impermeabilidad, pero para ello necesitamos dinero”.

Las esperanzas se agotan, sin embargo, al hablar de la ansiada rotonda, una infraestructura aprobada desde 2008 que, sorprendentemente, sigue guardada en algún cajón del Ministerio de Fomento. “Aquí seguimos esperando”, lamenta María Josefa Mato.