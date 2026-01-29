El pequeño pueblo de Burgos que reta a la despoblación con vivienda, servicios y calidad de vida

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

La despoblación es uno de los grandes problemas de los pequeños pueblos, pero hay excepciones que animan a la esperanza, como el caso del pueblo burgalés de Arauzo de Miel. “En el último año hemos logrado aumentar el censo con 22 personas, gracias a cinco familias venezolanas”, celebra la alcaldesa María Teresa Mate Benito.

A la hora de atraer a estas cinco familias, que suman diez niños, el acceso a la vivienda ha sido fundamental. “Dos están viviendo en las antiguas casas de maestros, con un alquiler social, y el resto están en casas particulares, de alquiler, y la verdad es que están muy integrados; trabajan en Arauzo, Huerta de Rey, Doña Santos y la residencia de Caleruega, y forman parte del día a día del pueblo, que para nosotros es muy importante”.

Nueva casa en alquiler social

Decididos a seguir tendiendo puentes, el Ayuntamiento ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia las bases del concurso para un nuevo arrendamiento. “Era una casa antigua que estaba muy mal, pero la hemos rehabilitado gracias a una subvención del programa Rehabitare de la Junta de Castilla y León, y tras hacer una obra muy importante ha quedado francamente bien”, anima, con la mirada puesta en nuevas familias que vean Arauzo como una alternativa de vida. “Aquí se vive muy bien”.

Dividida en dos plantas, la vivienda cuenta con una cocina-comedor y un baño en la planta baja, y en la superior se completa con dos habitaciones grandes y un baño. Con un presupuesto de más de 90.000 euros, se ha arreglado casi todo. “El tejado estaba bien, salvo alguna gotera, que se ha resuelto. Además, se ha renovado la instalación eléctrica, se han sustituido puertas y ventanas, y se ha puesto calefacción eléctrica y de pellet. Ha sido una obra completa”.

El contrato de esta casa, situada en la calle Cervantes, número 26, volverá a ser social: 300 euros al mes, con una vigencia de cinco años. “Ya lo hemos sacado a concurso y esperamos despertar el interés de alguna familia con la que podamos fijar población”.

Con este objetivo, la adjudicación valorará el hecho de tener trabajo en la zona y también a las familias con niños. “Desde 2017 no tenemos colegio, pero hay uno a cuatro kilómetros, y, además, al formar parte de la ruta escolar, el comedor para estos niños es gratis”.

Arauzo de MielL.V.

Panadería

Con 270 habitantes, Arauzo de Miel va recuperando servicios, como la panadería, que ha reabierto tras dos años cerrada. “Hacen un pan muy rico y, además, tienen dulces”, destaca, sin olvidar el supermercado y los dos bares. “Es muy importante que no perdamos servicios y que mantengan unos horarios ajustados a las necesidades”, insiste.

La mala noticia llega con la farmacia, un factor clave en el día a día de un pueblo pequeño y con muchas personas mayores. “Nos enteramos a principios de diciembre de que cerraba el 31 de ese mismo mes. Ha sido una verdadera pena, porque si lo hubiésemos sabido antes, hubiésemos podido encontrar relevo; pero ahora ya es muy difícil”.

Consciente del problema, la alcaldesa va a solicitar a la Consejería de Sanidad el permiso para poder reconvertir el local municipal, que hasta diciembre servía de farmacia, en un nuevo botiquín, un punto de dispensación auxiliar que, de aprobarse, pasará a depender de la farmacia más próxima. “El problema es que el horario será más limitado, pero bueno, era una farmacia que funcionaba. Ojalá el nuevo gestor del botiquín vea que es rentable y contrate a alguien para mantener una apertura más amplia”.

Aunque el pueblo vive principalmente de la madera, la caza, el coto de setas, la agricultura y la ganadería, el turismo juega una baza gracias al patrimonio histórico, las dos vías ferratas y al paraje de Pinarejos, utilizado mucho en verano por grupos de scouts. “Es una zona muy bonita”, asegura mientras enseña la casa del guarda, que pretende convertir en un pequeño museo y un albergue, aprovechando la cercanía del Camino de la Lana y del Cid. “Dejaríamos la planta baja para que los vecinos la puedan seguir utilizando cuando tienen eventos, y la idea es hacer unas escaleras para conectar la planta superior, que ahora mismo está aislada, pero necesitamos la ayuda de la administración porque habría que poner baños y luz”.

La joya de la plaza de toros

La alcaldesa extiende su preocupación a la plaza de toros, una joya protegida por Patrimonio, que sufre un importante problema de humedades porque por debajo pasa el río. “Hace dos años realizamos una intervención parcial con planes provinciales, que quedó muy bien, pero la plaza necesita ahora un arreglo general y urgente”.

Como alcaldesa, ella sueña con convertir los bajos diáfanos de esta plaza en un espacio cultural que dé cabida a un centro de interpretación y un museo taurino. Por el momento, la plaza acoge dos novilladas en agosto y, además, se utiliza para eventos culturales y conciertos. “Tenemos que preservar nuestro patrimonio para que siga siendo un motor de cultura, identidad y turismo local”.

Sobre su mesa destaca, además, otro proyecto de futuro: convertir una parte del colegio en un centro de día o una sala de usos múltiples, en la que pudiera haber también espacio para una sala de ordenadores “tipo co-working”. “De cara al largo plazo, también me gustaría actualizar el polígono, que quedó a medias, para poder atraer empresas, o hacer una nave municipal para guardar toda la maquinaria, que ahora tenemos repartida por locales”.

En el recorrido por Arauzo de Miel, María Teresa termina con un llamamiento a la Confederación Hidrográfica. “No puede delegar en los ayuntamientos la limpieza de los cauces y ríos, porque no tenemos capacidad económica, y es importantísimo para evitar riadas”, advierte.