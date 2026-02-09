Dudas sobre la independencia del comité jurídico de la plaza de toros de Aranda

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El comité jurídico que va a poner en marcha el Ayuntamiento de Aranda, en un nuevo intento por solucionar el problema de la plaza de toros, comienza con dudas. Según advierte la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, uno de los expertos elegidos, el magistrado de lo Contencioso-Administrativo de la Sala III del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Jesús Mozo Amo, dictó en noviembre de 2010 sentencia en el procedimiento abierto a favor del empresario Toros Ricor.

Desde el colectivo aseguran que respetan la trayectoria profesional de Mozo Amo y no cuestionan su valor, pero advierten: “no parece ético ni deseable que participe en el comité, pues ya viene con una idea preconcebida y, por tanto, su independencia queda en entredicho”.

Sobre el papel, el Ayuntamiento de Aranda planteó este comité para solventar el problema de la plaza de toros tras 23 años de enfrentamientos judiciales y lo presentó como un “órgano plural”, “independiente y neutral”, que “trabajará para encontrar una solución legal y definitiva”.

Además del magistrado, en excedencia y secretario general del Ayuntamiento de Valladolid, el equipo de gobierno de Sentir Aranda invitó al abogado arandino Javier Esgueva, a un fedatario del Ayuntamiento, que actuará como secretario de actas y acuerdos del comité, y a la propia Plataforma por la Plaza. Con respecto a esta última, el Gobierno subrayaba el objetivo de asegurar que las decisiones se adopten con rigor, objetividad y sin condicionamientos externos, reforzando así la confianza en la búsqueda de una solución legal definitiva.

Sentencia

La sentencia, dictada el 15 de noviembre de 2010 por el entonces magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Burgos, Jesús Mozo, tumbaba un recurso interpuesto por la Plataforma Ciudadana de la Plaza contra la inactividad del Ayuntamiento de Aranda de Duero. El colectivo solicitaba la resolución por incumplimiento del contrato de enajenación de una finca municipal adjudicada a Toros Ricor, S.L., para la construcción de una nueva plaza de toros, así como la recuperación del inmueble, la cancelación de la inscripción registral, la incautación de garantías y la indemnización de daños y perjuicios. Tanto el Ayuntamiento como la empresa adjudicataria solicitaron la inadmisión del recurso alegando, entre otras causas, falta de jurisdicción y falta de legitimación activa de los demandantes.

El Juzgado les dio la razón, sin tener en cuenta al ministerio fiscal y la propia posición del Ayuntamiento que sí entendían que el recurso enjuiciado entraba dentro del ámbito jurisdiccional del contencioso administrativo porque el fin último del contrato es la celebración de festejos taurinos, y por tanto una cuestión de interés general.

Sin entrar en el fondo de la cuestión, el tribunal zanjó el debate aseverando que al estar vinculado con una empresa privada debía plantearse ante el juzgado de lo civil, no administrativo. En cuanto a la acusación de inactividad, el Juzgado consideró que la plataforma no tiene legitimación, al no ostentar un derecho o interés legítimo que les habilite para exigir una prestación concreta ni haber cumplido los requisitos legales. Por ello, desestimó el recurso en ambos puntos.

Incumplimientos

Hoy, 16 años después, la Plataforma insiste: la única solución factible, tras años de incumplimientos de Toros Ricor, es la resolución del contrato “de la venta-regalo” de los terrenos municipales a Victoriano del Río para la construcción de su plaza de toros. Esta petición, urgen, se trasladó al alcalde Antonio Linaje el 9 de abril de 2025, “pero hasta hoy no se ha dignado siquiera a abrir el correspondiente expediente administrativo”.

El colectivo lamenta, además, la actitud de la concejala de Obras, Ana María Hervás, que sigue eludiendo el “obligado cumplimiento legal de la restauración de la legalidad urbanística”. “Están dejando pasar el tiempo, contribuyendo a favorecer la posibilidad de prescripción de las infracciones urbanísticas que constan en los informes de los técnicos municipales”.

Pese a las reticencias, la Plataforma adelanta que participará en el comité de expertos y advierte de que será vigilante.