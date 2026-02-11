Cambio de rumbo en Aranda: la juventud apuesta por quedarse y construir su futuro en casa

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El estudio de Juventud que ha encargado el Ayuntamiento de Aranda a una empresa especializada en demoscópica lo deja claro: hay un cambio de tendencia. Según explica el concejal del área, Carlos Medina, hace 15 años los jóvenes se querían ir, pero ahora a buena parte le gustaría asentarse en Aranda y formar un proyecto de vida o que, al menos, Aranda forme parte de su vida. “Es un cambio cultural”, destaca, consciente de que “hay que trabajar para conseguir oportunidades para ellos”.

Preocupaciones

Aunque el contenido íntegro del estudio lo dará a conocer la próxima semana, el concejal adelanta las dos grandes preocupaciones de los jóvenes arandinos: la dificultad de acceder a una primera vivienda y a un primer empleo.

Carlos Medina es el concejal de JuventudL.V.

El estudio se realizó en los meses de octubre y noviembre de 2025. En total, se realizaron 372 encuestas a personas con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años. Desde la Concejalía ven con preocupación los datos relacionados con el consumo de alcohol, de vapers, de tabaco y otras sustancias. “Hay que abordarlo no desde un paternalismo ni criminalismo, sino desde la concienciación”, señala.

Pero lo cierto es que la falta de iniciativas lúdicas limita mucho, ya que, tras el cierre de la bolera en 2020 y, anteriormente, el club juvenil, la única opción municipal es un programa de ocio alternativo donde conviven todas las edades desde los 12 años. “Nos falta espacio”, admite, con la mirada puesta en la obra del centro de Arte Joven, cerrado desde marzo de 2023, apenas un año después de su apertura. “Para mí es absoluta prioridad”, señala, sin olvidar otro dato importante que deja este estudio: la desconexión entre los jóvenes y las instituciones, que hace que muchos no conozcan las actividades que realiza el Ayuntamiento.