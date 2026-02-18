Aranda albergará el primer centro de Castilla y León exclusivo para niños con discapacidad intelectual

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Comienza la obra del que será el primer centro de Castilla y León especializado al 100% en el cuidado de niños y adolescentes con discapacidad intelectual. Detrás de este ambicioso proyecto está la Asociación Asadema, en Aranda de Duero. “Es un programa de vida muy necesario”, defiende la directora de Asadema, Miriam Martínez Nogales.

Históricamente, la asociación arandina se ha centrado en ayudar a las personas con discapacidad intelectual desde los 18 años hasta el fin de sus días. Desde agosto de 2023, la Junta de Castilla y León le dio el concierto para abrir un ala de infancia, donde pueden atender a menores a partir de los 8 años. “Con este nuevo espacio que vamos a poner en marcha, cubriremos la etapa que nos faltaba: desde el nacimiento”, celebra entusiasmada la directora.

Hace falta. En la actualidad, los menores con discapacidad intelectual, que no tienen una familia que se pueda hacer cargo y que son tutelados por la Junta de Castilla y León, viven integrados en centros normalizados, salvo una pequeña 'casa' de acogida en Valladolid y la unidad de infancia donde Asadema cuida de 7 menores. “Este nuevo centro arandino será pionero y estará pensado al 100% en las necesidades de estos menores, desde que nacen hasta que cumplen la mayoría de edad”, afirma.

Con los 18 años, los cuidados continúan garantizados en el resto de servicios de Asadema, una de las asociaciones con mayor infraestructura de la Ribera.

A día de hoy, a punto de cumplir 50 años, cuenta con tres centros de día con un total de 190 personas atendidas y 90 trabajadores; dos residencias, Virgen Viñas, con 54 plazas, y Río Duero, con 40; diez viviendas tuteladas, con 42 plazas; el Centro de Iniciativas en Discapacidad Intelectual, con club de ocio y deporte; y el Centro Especial de Empleo ‘Estuchería Duero’.

AsademaL.V.

Presupuesto de 3 millones de euros

Con un presupuesto inicial de 3 millones de euros, la construcción de la nueva unidad de Infancia tendrá un plazo de ejecución aproximado de 18 meses. Se ubicará en la calle San Francisco, junto a la Virgen de las Viñas y frente a la comisaría de la Policía Nacional. El proyecto contempla cuatro 'casas' – de 200 metros cuadrados cada una- donde Asadema creará núcleos familiares para un total de 32 menores que vivirán ahí de continuo, repartidos en grupos de 8. Además, habrá un centro de día específico para Infancia, que contará con una superficie de 500 metros cuadrados, donde los niños disfrutarán las tardes después del colegio y jugarán en vacaciones. También funcionará como centro de día con capacidad para 40 plazas. “Esperamos recibir la licencia de obra esta misma semana porque ya hemos presentado el proyecto básico y de ejecución”, confía.

Estuchería DueroAsadema

Encontrar la ubicación adecuada no ha sido sencillo. Según explica la directora de Asadema, la parcela debía cumplir los requisitos exigidos por la administración regional, como estar cerca de los colegios, en concreto del colegio de Educación Especial, y en zona urbana. “Al final, nos hemos decantado por hacerlo en las pistas deportivas que tenemos junto al Centro de Día Virgen Viñas”, detalla.

Sin apenas ayudas para la construcción, llegar hasta aquí no ha sido fácil. “Hemos tenido que ahorrar mucho”, subraya con la mirada puesta en la principal fuente de ingresos, el centro especial de empleo ‘Estuchería Duero’. “Todos los beneficios que se obtienen en carpintería, textil y serigrafía, revierten en el fondo social de la entidad. Así afrontamos la inversión hace 17 años de la residencia Río Duero y así lo haremos ahora con este nuevo reto que dejaremos como legado”, subraya.

Aunque la mayoría de los fondos salen del esfuerzo de la asociación, la directora no pierde la esperanza de encontrar nuevas ayudas.

Jorge Bermejo con la directora de Asadema y la responsable de zona de Fundacion OxígenoL.V.

Norteña organiza con Asadema una plantación de árboles y valores

Norteña plantará este domingo, 22 de febrero, 86 nuevos árboles por cada una de las cubiertas que instaló en el año 2025. La empresa arandina reafirma así su compromiso con el Medio Ambiente con esta plantación abierta a niños y clientes. La iniciativa se llevará a cabo en el monte de La Calabaza junto al circuito de Motocross.

Según explica el CEO de Norteña, Jorge Bermejo, los participantes llegarán al punto de encuentro en bicicleta o en coche y una pequeña ruta andando. “Celebraremos juntos el 'Día de la empresa'”, destaca.

Un año más, Norteña contará como aliado de excepción con la Asociación Asadema, que elaborará las placas que colgarán de cada árbol con el nombre del niño que lo plantó y el del cliente de Norteña que contrató la cubierta. “Para nosotros es muy importante porque va más allá de plantar un árbol, es una iniciativa que siembra valores”, agradece la directora de la Asociación Asadema, Miriam Martínez Nogales.

El gerente de Norteña coincide, por su parte, la importancia de un proyecto que busca concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. “Afianza unos valores que tenemos muy claros”, anima Bermejo, quien prevé la participación de unas 220 personas.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Aranda, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Fundación Oxígeno, que ayudará a los niños a crear cajas para refugios de pájaros y para murciélagos.