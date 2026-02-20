Las 3 medidas con las que el PP quiere lograr que compres más en Aranda

La compra online y las grandes superficies han quitado, aseguran, muchas ventas en el centroL.V.

El Partido Popular ha presentado tres medidas para fomentar el comercio de proximidad, “uno de los pilares fundamentales de la economía de Aranda de Duero”. “Genera empleo, mantiene vivas nuestras calles, refuerza la cohesión social y proyecta la identidad de la ciudad”, defiende la portavoz del PP, Cristina Valderas.

Incremento de los Bonos al Consumo

Tras la buena acogida que ha tenido la segunda edición de los Bonos al Consumo, que el gobierno de Sentir Aranda realizó con el apoyo de ACOA, el PP plantea reforzar la dotación presupuestaria, incrementando la partida de 70.000 euros a 120.000 euros.

En su opinión, el último presupuesto fue “insuficiente” porque de los 70.000 euros, 18.000 fueron destinados a gastos de gestión. “Al final, el impacto real en consumo se situó en torno a 52.000 euros”, puntualiza.

Con 120.000 euros, subraya, se podrían llevar a cabo dos campañas diferenciadas en los periodos de menor actividad comercial, así como reservar una partida aproximada de 10.000 euros para bonos culturales vinculados al consumo local.

Ampliación del convenio con ACOA

La segunda propuesta afecta al convenio entre el Ayuntamiento y la asociación de comerciantes ACOA, que ha pasado de 50.000 euros en sus inicios a 20.000 euros en la actualidad. “Con el presupuesto del último ejercicio únicamente pudieron desarrollarse las Ferias de Excedentes, dejando sin ejecutar programas clave de formación, fidelización y apoyo continuado al sector”, lamenta.

El PP aboga por incrementar la dotación hasta 30.000 euros, para que pueda desarrollar un mayor número de actuaciones estratégicas, como la modernización de establecimientos, transformación digital, implantación de herramientas tecnológicas, marketing y posicionamiento online y dinamización comercial y campañas conjuntas.

Formación y mejora de la competitividad

Tercera medida: apostar por la formación para “mejorar la competitividad” de los comercios. Además, insisten en la importancia de aprovechar las líneas de subvención de la Junta de Castilla y León destinadas a la dinamización del comercio de proximidad, “lo que permitiría reintegrar parte del gasto municipal, ampliar el alcance de las campañas y maximizar el retorno de cada euro invertido”.