Aranda cierra su mejor versión de los bonos al consumo y proyecta dos nuevas convocatorias en 2026

El Bazar Acebes es uno de los 92 comercios que ha participado en la última edición de los Bonos de Consumo arandinosL.V.

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

El cambio de formato ha funcionado. El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha cerrado con éxito la segunda convocatoria de los bonos al consumo, que celebró el pasado mes de diciembre. En primeros quince días habilitados se vendieron los 13.175 bonos y la iniciativa ha tenido un impacto en la economía local de 131.750 euros, de los que el Ayuntamiento ha aportado 70.000.

Además, ha subsanado uno de los grandes problemas que hubo en la primera edición, cuando los establecimientos participantes tuvieron que esperar hasta seis meses para cobrar. “Los 92 comerciantes que han participado en esta ocasión han cobrado ya”, destaca la concejala del área, Amaya Sanz Cabestrero, sin olvidar otro de los grandes perjuicios que ocasionó la primera edición que organizó el gobierno del PP en el año 2020, cuando los comerciantes tuvieron que declarar al año siguiente por el 21 % de IVA, cuando muchos comercios tienen un IVA súper reducido, como es el caso de las librerías, con el 4 %. “En su día, los arandabonos supusieron pérdidas”, señala.

Hay que recordar que los Bonos de Consumo de Aranda son una versión renovada de los antiguos Arandabonos que puso en marcha el PP en la anterior legislatura.

Novedades

A sabiendas de que el primer formato había despertado muchas dudas, el nuevo diseño incluía novedades de interés, empezando por la gestión, que en esta ocasión el Ayuntamiento ha confiado en la asociación de comerciantes Acoa. “He de agradecer el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que han realizado. Su implicación ha sido clave para el buen funcionamiento”, afirma Sanz Cabestrero.

A diferencia de la primera edición, que se abrió a comerciantes y hosteleros, la segunda solo se ha centrado en el comercio. Además, por primera vez, podían acceder a los bonos todos los ciudadanos, independientemente de que estuviesen censados o no en Aranda. La campaña estuvo activa durante el mes de diciembre. Aunque se vendieron todos los bonos, un 0,2 % caducaron por no haberlos utilizado dentro de los 31 días habilitados para la campaña.

En detalle, cada bono tenía un valor de 10 euros, de los cuales el Ayuntamiento sufragaba 4 euros (de un fondo de 70.000 euros) y el ciudadano, 6. La compra de estos bonos fue mayoritariamente digital, salvo una remesa que vendió de forma presencial la asociación Acoa en su sede de la plaza de San Esteban.

Más novedades: en esta última versión, cada ciudadano podía conseguir un máximo de 10 bonos y solo se podía gastar 5 por compra. Además, para cautivar a los jóvenes, se amplió a 16 años la edad mínima para comprar estos bonos. “Esta nueva campaña de bonos al consumo demuestra que es más ágil y tiene mayor impacto real. Es una herramienta eficaz”, destaca la actual concejala responsable del área, decidida a activarla de nuevo en 2026. “Tenemos ya 70.000 euros en presupuesto y estamos contemplando la posibilidad de promover una segunda partida para fijar dos al año”.

Guillermo López y Amaya SanzL.V.

No eran las mejores fechas

El único ‘pero’ que ponen los comerciantes ha sido la elección de fechas, coincidiendo con una campaña de Navidad que, por lo general, suele funcionar de por sí bien. “Lo sabemos. Es verdad que no es la mejor época y que suelen ser en marzo-abril u octubre-noviembre”, admite la edil, consciente de que se ha tenido que celebrar en diciembre porque el presupuesto municipal entró en vigor en junio y hubo que hacer una modificación presupuestaria, previa al convenio con Acoa, que ha dilatado el proceso.

Pese a todo, el equipo de gobierno saca el análisis más positivo. “Es verdad que las fechas no eran las mejores, pero, aun así, ha funcionado bien y muchos han aprovechado los bonos de consumo para hacer todas sus compras navideñas y no se han desplazado o han recurrido a la compra online”.

Decididos a mantener este formato, el concejal de Hacienda abre la posibilidad incluso de aumentar la partida municipal de 70.000 euros por convocatoria. Por el momento, no hay fechas para la próxima edición y, aunque el Ayuntamiento no descarta recuperar la gestión, la concejala de Consumo insiste en la falta de personal y en el trabajo bien hecho de Acoa.

Lo cierto es que el comercio arandino lleva años viviendo una crisis casi permanente. Internet y el cambio de tendencias de consumo se ha visto reflejado en un comercio que ahora tiene más peso en el sector servicios. Así se observa en el cierre de comercios de este mismo mes, como Calzedonia o, próximamente, El Botón de Oro y la joyería Gayubo, que cierra por jubilación.

Presupuestos

Junto a los bonos de consumo, el gobierno de Sentir Aranda celebra la entrada en vigor de los presupuestos municipales de 2026, una vez finalizado el plazo de alegaciones sin que se haya presentado ninguna. Desde que hay registro en la web de transparencia del Ayuntamiento, es el año que más rápido se ha hecho efectivo. Por delante, 11 meses y medio para ejecutar los 22 millones de euros que hay presupuestados para inversiones. Entre las más importantes destacan el proyecto de la ronda interna, la reurbanización del área del futuro hospital, el futuro campus universitario, la mejora de parques, equipamientos culturales y deportivos, la renovación de flota y alumbrado, el centro de visitantes, el Centro de Arte Joven y el ARU de Santa Catalina, entre otros.

Aunque la aprobación en junio de 2025 supuso una limitación importante el año pasado, el concejal de Hacienda destaca la importancia de 110 inversiones ejecutadas y un 60 % de las inversiones presupuestadas. “Con un presupuesto que al final tuvimos que aprobar por cuestión de desconfianza, y solo para seis meses, es un éxito de todos los compañeros y de los técnicos”, termina Guillermo López Leal.