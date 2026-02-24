Sentir Aranda niega una “tala masiva” de árboles en las Eras de San Gil

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Todos coinciden en la importancia de mejorar el acceso a los colegios Fuenteminaya y Simón de Colonia y acondicionar la zona de las Eras de San Gil como aparcamiento provisional, pero la posible tala de árboles ha abierto un nuevo frente entre la oposición y el equipo de gobierno. “No va a haber ninguna tala masiva”, aclara el portavoz de Sentir Aranda, Guillermo López Leal.

Aunque el informe técnico aún no se ha hecho público ni se ha presentado en comisión, López Leal adelanta que hay 15 árboles en mal estado, de los cuales 5 están completamente secos. “Habrá que ver si el resto se puede hacer un control sanitario y recuperarlos”, señala.

El portavoz de Sentir Aranda recuerda que es una parcela propiedad del Arzobispado de Burgos, que desde que dejó de ser cementerio no ha sido sometida a ningún control en los últimos 30-40 años, porque “es privada”.

Aunque en la memoria justificativa se habla de 20 árboles, Guillermo López Leal insiste en que es solo un cálculo presupuestario máximo, no una previsión de tala. “No hay ninguna intención de cortar árboles salvo los que estén muertos o supongan un riesgo”, zanja.

Una competencia de la Junta de Castilla y León

Sentir Aranda responde además al PP, uno de los partidos críticos y le recuerda que el arreglo de estos accesos a centros escolares corresponde a la Junta de Castilla y León, que hasta ahora no ha hecho nada por ayudar a estos colegios que son referencia para niños con problemas de movilidad. “La intención es mejorar la seguridad y ordenar el espacio, manteniendo la zona verde a futuro”, explica López Leal.

Por último, ante la posibilidad de reclamar formalmente a la Junta que asuma la intervención, el portavoz señala que el Ayuntamiento estudiará esa opción. “Tendremos que valorar cómo actuar, como ocurre con tantas competencias impropias que asumimos los ayuntamientos. Veremos si procede reclamar o buscar otra vía de solución”, concluye.