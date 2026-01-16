Así será la reforma del solar de San Gil de Aranda para facilitar la llegada de autobuses escolares

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Desde que el equipo de gobierno lo anunció a finales de septiembre, los vecinos cuentan los días para que se acondicione el solar del antiguo cementerio de San Gil y, sobre todo, se mejoren los accesos a los colegios públicos Simón de Colonia y Fuenteminaya, donde acuden muchos escolares con problemas de movilidad.

Según explica la concejala de Urbanismo, Ana María Hervás, la obra se va a realizar en dos fases. La primera, que comenzará en cuanto se licite la ejecución de la obra, nivelará el solar, que está lleno de agujeros y charcos, y, aprovechando el camino trasero, completará el recorrido con dos nuevos accesos, que se habilitarán dentro de esta misma parcela con zahorra compactada, por los que podrán acceder los autobuses, una de las principales urgencias.

Y es que hay que recordar que, en mayo de 2025, las empresas concesionarias del transporte escolar dijeron “basta”, hartos de romper los autobuses por pasar por esta campa plagada de baches, agua y barro. “Ya se ha adjudicado la dirección facultativa y, en cuanto se adjudique la ejecución, comenzarán los trabajos”, adelanta la titular de Urbanismo.

En esta primera fase, el Ayuntamiento invertirá 80.000 euros y la empresa adjudicataria tendrá un plazo de ejecución de seis semanas. Además de nivelar la parcela y acondicionar los accesos, deberá ubicar sumideros para canalizar las aguas fluviales y delimitar las plazas de aparcamiento, generando una zona para el estacionamiento de autobuses.

Al ser una construcción temporal, hasta que se desarrolle el sector Eras de San Gil, el Ayuntamiento se ha decantado por utilizar una base de zahorra natural y zahorra reciclada de hormigón para la capa de rodadura, ya que ofrece prestaciones adecuadas para su finalidad y fomenta, además, la economía circular y la reducción de vertidos.

Segunda fase

El proyecto finalizará en abril con la segunda fase: el asfaltado, que entrará dentro de la partida genérica de 600.000 euros habilitados ya en los presupuestos aprobados para este año. “Ahora no se puede porque es invierno. Hay que esperar a primavera”, señala mientras enseña los planos. “En un futuro, la idea es acondicionar las dos esquinas de esta parcela y dejarlas como zonas verdes, pero hay que tener en cuenta que, al ser suelo urbano no consolidado, hasta que se desarrolle el sector tiene un carácter provisional”, insiste.

Esta obra llega tras el acuerdo que formalizó el equipo de gobierno de Sentir Aranda con el Arzobispado de Burgos, como propietario de este solar que en su día sirvió como cementerio y que desde 2014 es utilizado como campa provisional de aparcamiento. El convenio establece un pago anual municipal de 4.008 euros y tendrá una vigencia de cinco años. El Arzobispado cede así el uso temporal, mientras que el Ayuntamiento se compromete a acondicionar el firme del terreno, asumir su mantenimiento, garantizar su uso gratuito y extender su cobertura de seguros.

Desde el Ayuntamiento aseguran que durante el periodo de cesión, la Concejalía trabajará para modificar el planeamiento urbanístico con el objetivo de regularizar el uso dotacional del espacio.

Imagen de las aceras estrechas de la calle Padre JanérizL.V.

Al margen de este proyecto, la concejala de Obras pretende continuar con el arreglo del principio de la calle Padre Janariz, ensanchando unas aceras que, a día de hoy, limitan mucho el paso. En ello invertirá 168.000 euros.

Asociación de vecinos del barrio Tenerías

En el barrio de Las Tenerías, la recién constituida asociación vecinal insiste en la necesidad de priorizar esta obra, que debía haberse hecho hace años. “Simón de Colonia es el colegio de referencia de las personas con discapacidad motora y el Fuenteminaya, el de los niños con discapacidad. Nadie entiende cómo han permitido que esto esté así. Es tercermundista”, censuran, con la mirada puesta también en el tramo de los números 1, 3 y 5 de la calle Padre Janariz. “Es una acera muy estrecha y, además, está invadida por los accesos a los garajes-locales. Como casi no se puede pasar, la gente y los niños, al final, van por la calzada, con el riesgo que ello conlleva”.

Otras reivindicaciones

Aunque las Navidades ya han terminado, la asociación de vecinos hace un llamamiento al equipo de gobierno de Sentir Aranda para que el próximo mes de diciembre tenga en cuenta también este barrio a la hora de iluminar. “No se han puesto luces navideñas en carretera Palencia ni en la zona de patos del Barriles, que es una entrada a Aranda. Tampoco en nuestra joya, el puente romano. Solo se han puesto en una travesía, la de San Andrés, por la que no pasa nadie, excepto sus residentes”, lamentan.

En su opinión, los puntos más importantes para iluminar son el puente romano, la entrada por calle Palencia, la carretera de la Aguilera, que da al supermercado Alcampo, y Padre Janariz, “que es la calle principal del barrio” y comunica la zona norte y la zona sur.