Sentir Aranda tensa la estabilidad y cesa al concejal de IU, Carlos Medina

Crisis de gobierno en Sentir Aranda. El alcalde, Antonio Linaje, ha anunciado el cese del hasta ahora concejal de Medio Ambiente, Carlos Medina, por falta de resultados.

La medida pone en riesgo la estabilidad del propio tripartito ya que, el concejal de IU forma coalición con un Podemos al que la noticia le ha pillado por sorpresa. "El futuro lo decidirá la asamblea", advierte visiblemente triste el portavoz de la formación morada, Andrés Gonzalo.

Aunque desde el equipo de gobierno aseguran que sobran los motivos, para el portavoz de Podemos, el cese está injustificado y los retrasos se deben a la falta de personal del departamento de Medio Ambiente.

Reestructuración

Tras el cese fulminante, el alcalde ha presentado la nuevo reparto de responsabilidades. El concejal de Seguridad Ciudadana, Promoción y Desarrollo, Juan Manuel Martín, asumirá las competencias del área de Medio Ambiente.

Ana María Hervás, concejala de Urbanismo y Obras, sumará por su parte las competencias del Servicio de Aguas y del cementerio municipal.

El portavoz y concejal de Hacienda, Guillermo López asumirá la gestión tributaria y las lecturas del agua, y José Antonio Fuertes, concejal de Ciudadanos, se convertirá en el nuevo concejal delegado de Educación, Cultura, Festejos, Juventud y Hermanamientos.

